Sabahattin Ali eserlerinden alıntılar

Bugün 2 Nisan 2019, Sabahattin Ali'nin 71. ölüm yıl dönümü. İki ay bile geçmedi, 25 Şubat'ta, doğum günü için eserlerinden seçkiler toparlamıştım. Şimdi ölüm yıl dönümü anısına, onu bir kere daha analım olur mu?

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Sabahattin Ali, son günlerin en çok konuşulan yazarlarından! Kitapları telif konusu sebebiyle artık her yayınevi tarafından art arda basıldı biliyorsunuz. Basılmaya da devam ediyor. Konu tartışmaya çok açık elbet. Yani bu durumun etik olmadığını da düşünebilirsiniz, böylesine özel bir yazarın herkese ulaşacağını da…

Bugün Sabahattin Ali’nin 112. yaş günü. Oysa o, hayata veda ettiğinde sadece 41 yaşındaydı ve şimdiki kadar yazdıkları konusunda da ünlü değildi. Bir ucundan yakalayıp şükretmeli belki. Şükürler olsun ki, Sabahattin Ali, dünyaya cümlelerini armağan etti. İşte o cümlelerden seçkiler…

- Seni seviyorum. Deli gibi değil; gayet aklı başında olarak seviyorum.

(Kürk Mantolu Madonna)

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- Tesadüf seni önüme çıkarmasaydı, gene aynı şekilde, fakat her şeyden habersiz, yaşayıp gidecektim. Sen bana dünyada başka bir hayatın da mevcut olduğunu, benim bir de ruhum bulunduğunu öğrettin.

(Kürk Mantolu Madonna)

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- İnsan dünyaya sadece yemek, içmek, koynuna birini alıp yatmak için gelmiş olamazdı. Daha büyük ve insanca bir sebep lazımdı.

(İçimizdeki Şeytan)





- İyilik demek kimseye kötülüğü dokunmamak değil, kötülük yapacak cevheri içinde taşımamak demektir.

(İçimizdeki Şeytan)

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- Etrafımız o kadar çirkefle dolu ki, temiz kalmak için bir tek çare kendi dünyamıza çekilmek ve muhitle, hiç olmazsa manen, alakamızı kesmektir.

(İçimizdeki Şeytan)

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- Varlığı büyük boşlukları dolduracak mahiyette değildi; fakat yokluğu müthişti...

(Kuyucaklı Yusuf)





- Fakat hep böyle değil midir? Birçok şeylere ihtiyacımızı ancak onları görüp tanıdıktan sonra keşfetmez miyiz?

(Kürk Mantolu Madonna)

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- Kuru ve sabit gözlerin arkasında nasıl bir ateşin yandığını; yavaşça kalkıp inen göğsün içinde nelerin kaynadığı bilinmediği için, insan mütemadi bir ürkeklik ve tereddüt içinde üzülür...

(Kuyucaklı Yusuf)

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- Fakat her şey geçer, her şey unutulur. Kendini bir felâketin içinde kaybetmenin mânâsı yoktur. İnsan birazcık da kalender olmalıdır!

(Kuyucaklı Yusuf)





- Ama ruhumuz böyle gökyüzünde uçup dururken birdenbire yere inip insan küçüklüğü ile karşılaşmak ne tuhaf oluyor.

(Sırça Köşk)

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- Başkasına merhamet etmek, ondan daha kuvvetli olduğunu zannetmektir ki, ne kendimizi bu kadar büyük, ne de başkasını bu kadar zavallı görmeye hakkımız yoktur.

(Kürk Mantolu Madonna)

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- Niçin ilk defa gördüğümüz bir peynirin evsafı hakkında söz söylemekten kaçtığımız halde ilk rast geldiğimiz insan hakkında son kararımızı verip gönül rahatlığıyla öteye geçiveriyoruz?

(Kürk Mantolu Madonna)





- Ben ikide birde böyle oluyorum, bazen bütün insanları boyunlarına sarılıp öpecek kadar seviyorum, bazen de hiçbirinin yüzünü görmek istemiyorum.

(İçimizdeki Şeytan)

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- Zaten küçüklüğümden beri saadeti israf etmekten korkar, bir kısmını ilerisi için saklamak isterdim. Bu hal gerçi birçok fırsatları kaçırmama sebep olurdu, fakat fazlasını isteyerek talihimi ürkütmekten her zaman çekinirdim.

(Kürk Mantolu Madonna)

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- Etrafın seni sıkmaya başladığı zaman kitap oku!

(Canım Aliye, Ruhum Filiz)

NOT: Sabahattin Ali'nin biyografisini okumak için tıklayınız.

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Damla Karakuş

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