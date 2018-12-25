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102 yaşında ilk kez doğum gününü kutladı

Niğde'de, torunlarınca sürpriz doğum günü kutlaması yapılan 102 yaşındaki Emine Nine, kendisi için hazırlanan pastayı kesti.

AA | 25.12.2018 - 09:24..
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Güllüce köyünde hayatını sürdüren 102 yaşındaki Emine Özkan'ı, torunları, doğum gününde unutmadı.

102 yaşında ilk kez doğum gününü kutladı


İLK KEZ DOĞUM GÜNÜ KUTLADI

Kendisi için hazırlanan pastayı kesen Emine Nine, ilk kez doğum günü kutladığını belirtti. Gösterilen ilgiden memnun olduğunu dile getiren Özkan, 1937 yılında eşiyle Niğde'ye geldiklerini, eşi vefat ettikten sonra hayatını terzilik yaparak devam ettirdiğini söyledi.

102 yaşında ilk kez doğum gününü kutladı

ESKİYE ÖZLEM DUYUYOR

Torunları ve evlatlarının kendisini ihmal etmediğini anlatan Özkan, ilerlemiş yaşına rağmen ihtiyaçlarını karşılayabildiğini aktardı. Eskiye özlem duyduğunu ifade eden Emine Nine, günlük hayatı radyodan takip ettiğini belirtti.

102 yaşında ilk kez doğum gününü kutladı

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