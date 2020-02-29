102 yaşındaki annesine büyük fedakarlıkla bakıyor

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde 71 yaşındaki Hilmi Arslan, 15 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonrası yatağa bağımlı kalan annesi Havva Arslan'a vefa örneği sergileyerek, adeta kol kanat geriyor.

"ANNEME SEVE SEVE BAKIYORUM"

Anneye bakmanın sevabının büyük olduğunu belirten Arslan, 15 yıldır yaptığı bakımlarda en ufak sıkıntı çekmediğini söyledi.

Arslan, annesinin acı çekmesini istemediğini anlatarak,"Yemeğini, içmesini, ne istiyorsa yerine getiriyorum. 71 yaşındayım ve anneme seve seve bakıyorum. Anneyi nasıl atarsınız? Gece gündüz annemin başındayım, ne isterse yapıyorum. İsteyip de yapamadığım zaman vicdan azabı çekerim." dedi.

"ÖLENE KADAR BAKACAĞIM"

Annesini bakımevine vermek istemediğini belirten Arslan, "Anne bu, nasıl vereyim? Benim elim ayağım tutuyor, onun için ölene kadar bakacağım." dedi.