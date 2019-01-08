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103 sosyal medya kullanıcısına ceza

2018-2019 sezonun ilk 17 haftasında 926 sosyal medya hesabıyla ilgili olarak 103 kişi hakkında işlem yapıldı.

DHA | 08.01.2019 - 11:06..
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İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2018-2019 sezonun ilk 17 haftasında  926 sosyal medya hesabıyla ilgili olarak 103 kişi hakkında işlem yapıldı. Sosyal medyadan tehdit ve hakarette bulunan 11 şahsa, "Seyirden Men Cezası" verildi.

POLİS VE ÖZEL GÜVENLİK SAYISI ARTTI

Bu sezonun 17 haftasında geçen sezona göre polis ve özel güvenlik sayısı yüzde 14 arttı. 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında; 23 bin 942 kişi hakkında işlem yapıldı, 4 bin 763 kişiye seyirden men cezası verildi. "

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