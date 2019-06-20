103 yaşındaki ABD'li kadın rekor kırdı

Her yıl 50 yaş ve üzeri yetişkinlere yönelik düzenlenen National Senior Games bu sene de ilginç anlara sahne oldu.

YARIŞMANIN EN YAŞLISI OLARAK REKOR KIRDI

103 yaşındaki Julia Hawkins, 100 metrelik koşuda yarıştı ve rakiplerinin en yaşlısı olarak yarışmada yer aldı.

Yaşlı olmasına rağmen rakiplerini geride bırakan Hawkins, yarışmayı birinci bitirdi. Yarışığı kategoride birinciliği göğüsleyen Hawkins, rekor da kırmış oldu.

ABD'de yarışmaya katılan 103 yaşındaki kadın rekor kırdı VİDEO



"HER GÜN ARAZİMLE İLGİLENİYORUM"

Yarışmadan sonra muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hawkins, "Ben gün içinde de sürekli hareket ediyorum. Bir dönüm arazim var ve her gün orada çalışıyorum. 30 tane 40- 50 yaşlarında ağacım var onlarla ilgileniyorum." diye konuştu.