taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7429
Euro
6.4977
Altın
1381.71
Borsa
95242.03
Gram Altın
255.023

103 yaşındaki ABD'li kadın rekor kırdı

ABD'de yaşlılar için düzenlenen yarışmada 103 yaşındaki Julia Hawkins, 100 metrelik koşuda birinci oldu.

Haber Merkezi | 20.06.2019 - 11:08..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Her yıl 50 yaş ve üzeri yetişkinlere yönelik düzenlenen National Senior Games bu sene de ilginç anlara sahne oldu.

103 yaşındaki ABD'li kadın rekor kırdı

YARIŞMANIN EN YAŞLISI OLARAK REKOR KIRDI

103 yaşındaki Julia Hawkins, 100 metrelik koşuda yarıştı ve rakiplerinin en yaşlısı olarak yarışmada yer aldı.

Yaşlı olmasına rağmen rakiplerini geride bırakan Hawkins, yarışmayı birinci bitirdi. Yarışığı kategoride birinciliği göğüsleyen Hawkins, rekor da kırmış oldu.

ABD'de yarışmaya katılan 103 yaşındaki kadın rekor kırdı VİDEO

"HER GÜN ARAZİMLE İLGİLENİYORUM"

Yarışmadan sonra muhabirlerin sorularını yanıtlayan Hawkins, "Ben gün içinde de sürekli hareket ediyorum. Bir dönüm arazim var ve her gün orada çalışıyorum. 30 tane 40- 50 yaşlarında ağacım var onlarla ilgileniyorum." diye konuştu.

103 yaşındaki ABD'li kadın rekor kırdı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Merkel bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına karşı

Merkel bağımsız bir Kürt devleti kurulmasına karşı

197
Genelkurmay çatı davasında karar

Genelkurmay çatı davasında karar

157
Kılıçdaroğlu, 'Yargı önünü kesebilir' sözüne cevap verdi

Kılıçdaroğlu, 'Yargı önünü kesebilir' sözüne cevap verdi

281
Fenerbahçe: Bilet fiyatlarını enflasyon ve kur artırdı

Fenerbahçe: Bilet fiyatlarını enflasyon ve kur artırdı

156
Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut büyüdü

Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut büyüdü

81
Mehmet Metiner'in Ekrem İmamoğlu gafı

Mehmet Metiner'in Ekrem İmamoğlu gafı

95
Bakan Soylu'dan Suriyeliler değerlendirmesi

Bakan Soylu'dan Suriyeliler değerlendirmesi

592
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir