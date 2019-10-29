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104 göçmenle mahsur kalan gemi liman arıyor

Ocean Viking adlı gemide, iki hamile kadın ve 18 yaşının altında 41 çocuk olduğu açıklandı.

AA | 29.10.2019 - 09:54..
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Ocean Viking, 18 Ekim'de Libya'nın 90 kilometre açıklarına bir şişme bot üzerinde bulunan 104 kişiyi kurtardı.

O günden bugüne 104 göçmenle mahsur kalan gemi,  liman arıyor.

Sivil toplum kuruluşları SOS Mediterranean ve Sınır Tanımayan Doktorlar, Avrupalı yetkililere bir göçmenleri karaya çıkarmak için güvenli bir liman göstermeleri çağrısında bulundu.

İKİ HAMİLE KADIN VE 41 ÇOCUK VAR

Gemide, iki hamile kadın ve 18 yaşının altında 41 çocuk olduğu açıklandı. Ocean Viking'de bulunan Sınır Tanımayan Doktorlar proje kordinatörü Jay Berger, göçmenlerin başlarına ne geleceğini bilemedikleri için giderek daha fazla endişelendiklerini belirtti.

104 göçmenle mahsur kalan gemi liman arıyor

İTALYAN VE MALTALI YETKİLİLER TALEPLERE CEVAP VERMEDİ

Libyalı yetkililer, Trablus Limanı'nı göçmenler için güvenli karaya çıkma noktası olarak belirlediklerini açıkladı, fakat SOS Mediterranean bu açıklamayı reddetti. İtalyan ve Maltalı yetkililer ise gemiden yapılan yanaşma taleplerini cevapsız bıraktı. Akdeniz'i geçerek Avrupa'ya ulaşmak isteyen göçmenleri; ağırlıklı olarak Orta Doğu, Asya ve Afrika'daki savaşlardan ve yoksulluktan kaçanlar oluşturuyor.

994 GÖÇMEN GEÇMEYE ÇALIŞIRKEN ÖLDÜ

Denizi geçerken ise yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Uluslararası Göç Örgütü'ne göre bu yılın ilk dokuz ayında 994 göçmen, Akdeniz'i geçmeye çalışırken hayatını kaybetti. Bu 2014 yılından bu yana kayıt altına alınan en düşük sayı. Fakat Göç Örgütü, bunun güvenlik önlemlerini artmasından değil, bu yolları kullanan göçmen sayısının azalmasından kaynaklandığını belirtiyor.

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