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Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

Jandarmanın düzenlediği operasyon sonucu bir arazide, boyu ortalama 3 metreye ulaşan yaklaşık 3 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

AA | 30.07.2019 - 11:19..
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Uşak'ta, eşi benzeri görülmemiş bir uyuşturucu operasyonu yaşandı.

EKİPLER İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Uşak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Timleri, merkeze bağlı Güre Köyü Köprübaşı Mahallesi Çayır mevki yakınlarında Hint keneviri yetiştirildiği yönünde ihbar aldı.

Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

Uşak'ta uyuşturucu operasyonu ViDEO

TARLAYA FOTOKAPAN YERLEŞTİRDİLER

Alınan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgedeki çalışmalarını sıklaşırdı. Bölgede arama tarama faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri, buldukları Hint keneviri ekili tarlaya görüntü almayı sağlayan fotokapan yerleştirdi.

Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

ZANLILAR GÖZALTINA ALINDI

Yaklaşık 2 ay boyunca belirli zamanlarda görüntüleri inceleyen istihbarat ekipleri, arazide çalışma yapan T.D. ve Ö.G'yi izlemeye aldı. Sabah saatlerinde araziye gelen zanlılar, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

3 BİN KÖK KENEVİRİ

Zanlıların araziye ektikleri yaklaşık 3 bin kök dişi Hint kenevirini, kurdukları sulama ve gübreleme sistemiyle ortalama 3 metre boya ulaştırdıkları tespit edildi.

Uşak'ta uyuşturucu operasyonu

İL GENELİNDE ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK MİKTAR

Ele geçirilen Hint keneviri miktarının, son 5 yılda il genelinde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu öğrenildi. Hint kenevirleri, savcılık talimatıyla Uşak Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince sökülerek imha edildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.

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