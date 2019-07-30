Uşak'ta, eşi benzeri görülmemiş bir uyuşturucu operasyonu yaşandı.
EKİPLER İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ
Uşak İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Timleri, merkeze bağlı Güre Köyü Köprübaşı Mahallesi Çayır mevki yakınlarında Hint keneviri yetiştirildiği yönünde ihbar aldı.
Uşak'ta uyuşturucu operasyonu ViDEO
TARLAYA FOTOKAPAN YERLEŞTİRDİLER
Alınan ihbar üzerine harekete geçen ekipler, bölgedeki çalışmalarını sıklaşırdı. Bölgede arama tarama faaliyeti gerçekleştiren jandarma ekipleri, buldukları Hint keneviri ekili tarlaya görüntü almayı sağlayan fotokapan yerleştirdi.
ZANLILAR GÖZALTINA ALINDI
Yaklaşık 2 ay boyunca belirli zamanlarda görüntüleri inceleyen istihbarat ekipleri, arazide çalışma yapan T.D. ve Ö.G'yi izlemeye aldı. Sabah saatlerinde araziye gelen zanlılar, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
3 BİN KÖK KENEVİRİ
Zanlıların araziye ektikleri yaklaşık 3 bin kök dişi Hint kenevirini, kurdukları sulama ve gübreleme sistemiyle ortalama 3 metre boya ulaştırdıkları tespit edildi.
İL GENELİNDE ELE GEÇİRİLEN EN YÜKSEK MİKTAR
Ele geçirilen Hint keneviri miktarının, son 5 yılda il genelinde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu öğrenildi. Hint kenevirleri, savcılık talimatıyla Uşak Tarım İl Müdürlüğü ekiplerince sökülerek imha edildi. Şüphelilerin jandarmadaki sorguları sürüyor.