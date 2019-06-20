105 milyon liraya sahibinden satılık ada

Sahibinden satılık pek çok şey var. Arabasından evine, ikinci el eşyaslara kadar satılan ürünlerin arasına dikkat çeken bir "ürün" bulunuyor.

Türkiye'nin incisi Kuzey Ege'de kıyıya 230 metre mesafedeki adanın üç aileden oluşan sahipleri, emlak şirketleri ve internet sitesi aracılığıyla adayı satışa çıkardı.

SATILIK ADA

İçinde taban oturumu 450 metrekare 3 bina bulunan ada, Ayvalık'a 12, Çanakkale-İzmir kara yoluna ise 3,5 kilometre mesafede yer alıyor. Ayrıca adada 4 tatlı su kuyusu, zeytin başta olmak üzere çok sayıda ağaç bulunuyor. En yüksek noktası 22 metre olan Çiçek Adası, alıcısını bekliyor.

Ada ile ilgilenen emlak gayrimenkul danışmanı Ahmet Yüksel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çiçek Adası'nın özel mülkiyete ait olduğunu söyledi.

Adanın 105 milyon liradan satışa çıkarıldığını vurgulayan Yüksel, "Katarlılar ve Çinlilerin adaya talip olduklarını duymuştum. Bana göre bu ada bölgenin en güzel ve nezih adalarından biridir. Bu satışın gerçekleşmesi halinde adanın bulunduğu bölgenin turizme açılmasını bekliyoruz. Şahsen böylesi bir durumun Ayvalık'a ve komşu ilçesi Gömeç'e katkı sağlayacağına inanıyorum. Adanın üzerinde zeytin ağaçları ve taş binalar bulunmaktadır.

Coğrafi olarak da karaya çok yakın. Ada, Türkiye'nin en büyük yüz ölçümlü doğal parkı olan Ayvalık Adaları Tabiat Parkı'nın da dışındadır." diye konuştu. Adanın hemen karşısında yer alan Engürü Sitesi'nin yöneticisi Gürsel Uslu da adayı satın alan yatırımcının bölgeye değer katacağını ifade etti.