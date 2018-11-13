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Türk Kızı Almanya'yı sesiyle büyüledi

The Voice Almanya yarışmasında Türk yarışmacı Sinem Uraz performansıyla geceye damga vurdu.

Haber Merkezi | 13.11.2018 - 14:38..
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The Voice Almanya'nın bu sezonki en dikkat çeken performansına dün akşam Sinem Uraz adlı Türk kızı imza attı. Halil Sezai'nin 'İsyan' adlı şarkısıyla yarışmaya katılan Sinem Uraz, 4 jüri üyesini de döndürmeyi başararak stüdyodakileri kendine hayran bıraktı.

Türk Kızı Almanya'yı sesiyle büyüledi

JÜRİYİ HAYRAN BIRAKTI

Sesiyle adeta jüriyi büyüleyen Uraz'ın performansı yalnızca yarışma jürisini değil tüm Almanya'ya adından söz ettirdi.

Almanya'daki müzik yarışmasına Türk kız damga vurdu - VİDEO

"ÇOK UZUN ZAMANDIR BEKLİYORUM"

Yarışmacı Sinem Uraz, yarışmadaki başarısından sonra mutluluğunu şöyle dile getirdi: "En sonunda anlatabilirim! Çok uzun zamandır bekliyorum ve bugün sonunda "The Voice of Germany"nin 8. sezonunun parçası olduğumu açıklayabiliyorum !"Türk Kızı Almanya'yı sesiyle büyüledi


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