106 yaşındaki şehit annesi ilk kez doğum gününü kutladı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kaymakam Arık ve Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri, "Şehitler Haftası" kapsamında 1993 yılında Şırnak'ta teröristlerce şehit edilen polis memuru İbrahim Kundakçı'nın annesi Döndü Kundakçı'yı, evinde ziyaret etti.

106 YAŞINDA İLK KEZ DOĞUM GÜNÜ KUTLADI

Kundakçı'nın, şu ana kadar doğum günlerinin hiç kutlanmadığını öğrenen Ahmet Arık, 106 yaşındaki şehit annesine sürpriz kutlama düzenledi.

Arık ve Vefa ekibi üyelerinin evine götürdüğü pastanın üzerindeki mumları üfleyen Döndü Kundakçı'ya, çiçek hediye edildi.

"EN YAŞLI ŞEHİT ANNEMİZİ ZİYARET ETTİK"

Kaymakam Arık, "Şehitler Haftası" kapsamında şehit annesi Kundakçı'yı ziyaret ettiklerini belirtti.

Arık, "En yaşlı şehit annemiz olan 106 yaşındaki Döndü Annemizi ziyaret ettik. Aynı zamanda ilk defa doğum günü kutlaması yapacağız. Sağlığı çok şükür iyi. Döndü Annemizi ziyaret edelim, hayır duasını alalım istedik. Halini hatırını soralım istedik. Çok şükür sağlık sıhhati yerinde. Allah uzun ömürler versin, sağlık sıhhat versin. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah şehitlerimize layık olarak görevimizi yapmaya çalışacağız." dedi.

YAŞLI KADININ OĞLU KAYMAKAMA TEŞEKKÜR ETTİ

Döndü Kundakçı'nın oğlu Veli Kundakçı da annesine ilk defa doğum günü sürprizi yapan Kaymakam Arık ile İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu üyelerine teşekkür ederek, "106 yaşındaki annemin doğum gününü kutladılar. Çok memnun olduk." dedi.