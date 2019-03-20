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Yaşlı babasını her gün işe götürüyor

Ankara Kalesi'nde lokanta işleten oğlu, 107 yaşındaki babasını evde sıkılmasın diye iş yerine götürüyor.

İHA | 20.03.2019 - 09:33..
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Ankara Kalesi'nde 1997 yılından beri lokanta işleten iki çocuk sahibi Sadık Candan, 107 yaşındaki babası Taşdan Candan'ı her gün iş yerine götürüyor.

Taşdan Candan, günün belirli saatlerinde lokantada köşesinde ona ayrılan divanda uyurken, yandaki masalarda bulunan müşteriler de yemek yiyor.

Yaşlı babasını her gün işe götürüyor

BABAM ZAMANINDA ATLI SÜVARİYDİ

Babasının 1930 ve 1936 yılları arasında asker olduğunu dile getiren Sadık Candan, “Babam vatanına, milletine, devletine, bayrağına sadık bir insan. Devletin en zor durumunda askerlik yapmış. Altı sene üç ay belirli aralıklarla askerlik yapmış, o sırada başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk’müş. Babam atlı süvari olduğu için bölük komutanının da emir eliydi. Çok iyi bir at binicidir” şeklinde konuştu.

Yaşlı babasını her gün işe götürüyor

"ANNEMLE ÇİZEREK ANLAŞIYORLAR"

Anne ve babasının okur yazar olmadığını ifade eden Candan, kağıt üzerinde çizimlerle alınacak listesi hazırladıklarını, alacaklarını kağıda çizerek istediklerini paylaştı. Candan, “Listeye bakıyor, hiçbir şey yazılı değil sadece alışverişe gidip kağıda çizdiklerini gösterip ‘şunu ver’ diyor. İkisi de alışveriş yaparken böyle bir iletişim kuruyor" dedi.

Yaşlı babasını her gün işe götürüyor

"ATATÜRK BENİM BAŞKOMUTANIMDI"

Taşdan dede, 1930- 1936 yılları arasında askerlik yaparken başkomutanlarının Mustafa Kemal Atatürk, bölük komutanının ise Nurettin Baransel olduğunu anlattı. Taştan Candan, Atatürk için, “O yemekte yemezdi, içmekte bilmezdi, onun yemek yediği yeri kimse de bilmezdi. Kim söylüyorsa gelsin benim yanıma. Bir saat buradaydı, bir saat sonra kim bilir neredeydi. Çok çalışırdı, o benim başkomutanımdı” dedi.

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