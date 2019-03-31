107 yaşındaki şehit annesi sandık başına gitti

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde Şehit İbrahim Kundakçı Mahallesi’ne adı verilen şehidin annesi 80'lik oğluna yaslanıp, oy kullanmaya geldi.

ŞIRNAK ŞEHİDİNİN ANNESİ 107 YAŞINDA SANDIKTA

1992 yılında Şırnak’ta şehit olan polis memuru İbrahim Kundakçı’nın 107 yaşındaki annesi Döndü Kundakçı 80'lik oğluyla oy kullanmaya geldi.

Kadirli Ali Mümtaz Sayman İlkokulu’nda oyunu kullanan Döndü Kundakçı ilçenin oy kullanan en yaşlı kişisi unvanına da sahip oldu. Torununun yardımıyla oy kullanan Döndü Kundakçı ilerlemiş yaşına rağmen okula kadar gelip oy kullanması ise takdir topladı.

''VATANA MİLLETE HAYIRLI OLSUN''

Döndü Kundakçı, "Vatana, millete hayırlı olsun. Oyumu kullandım hayırlı olur inşallah” dedi. 80 yaşındaki oğlu Mehmet Kundakçı ise, “Ülkemize hayırlı olmasını dileriz. Annemle oy kullanmaya geldik. Oyumuzu verdik hayırlı olsun” dedi.

''ŞEHİT ANNEMİZ DE BURADA, ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ''

Oy kullanılan yerlerde incelemelerde bulunan AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, 107 yaşındaki şehit annesi Döndü Kundakçı’nın oy kullanmaya geldiğini görünce kendisi ile bir süre sohbet etti. Milletvekili Durmuşoğlu, “Tüm Türkiye’de hamdolsun huzur içinde insanlarımız sandıklara koştular. Yerel yönetim seçimlerini tüm Türkiye’de yapıyoruz. Kadirli’deyiz, bir şehit annemiz ile beraber şu anda. Döndü teyzemiz 107 yaşında demokrasiye sahip çıkmak adına sandık başına gelmiş. Bir şehit annemiz kendisi. Çok teşekkür ediyoruz. Seçimin ülkemiz için memleketimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.













