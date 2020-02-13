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108 MP kameralı Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro tanıtıldı

Xiaomi, internet üzerinden gerçekleştirdiği tanıtım etkinliğinde, merakla beklenen amiral gemisi modelleri Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun tanıtımını yaptı. İşte telefonların çıkış fiyatları ve özellikleri.

Haber Merkezi | 13.02.2020 - 10:23..
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Xiaomi, Çin'de ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle internet üzerinden düzenlediği etkinlikte, merakla beklenen amiral gemisi modelleri Mi 10 ve Mi 10 Pro'yu tanıttı. Az önce gerçekleşen etkinlikte telefonların özelliklerinden bahseden Xiaomi, her iki telefonun da 5G desteğiyle satışa çıkacağını açıkladı.

Gelin hep birlikte Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun detaylı özelliklerine bir göz atalım.

xiaomi

XIAOMI MI 10 VE MI 10 PRO ÖZELLİKLERİ

Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro modellerinin, hem tasarımsal hem de teknik özellikler bakımından birbirlerine oldukça benzediğini söyleyebiliriz. Her iki telefonda da 6,67 inç büyüklüğünde ve 2340 x 1080 piksel çözünürlüğünde AMOLED bir ekran bulunurken, Snapdragon 865 işlemcisi telefonlara güç veriyor.

8GB ve 12GB RAM seçenekleriyle birlikte satışa çıkacak olan telefonlarda, 128GB, 256GB ve 512GB depolama seçenekleri bulunuyor.

xiaomi

Kamera konusuna değinecek olursak, Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro'nun birbirinden bu noktada ayrıldığını söyleyebiliriz. Mi 10 modelinde 108MP + 13MP + 2MP + 2MP olmak üzere dörtlü arka kamera kurulumu yer alırken, Mi 10 Pro'da ise 108MP + 20MP + 12MP + 8MP kamera sensörleri kullanılmış. Her iki telefonun ön tarafında da 20 MP sensöre sahip tek bir kamera yer alıyor.

Xiaomi Mi 10'da  30W hızlı şarj destekli 4.780 mAh batarya kapasitesi bulunuyor. Mi 10 Pro modelinde ise yine 30W hızlı şarj destekli 5.250 mAh batarya karşımıza çıkıyor.

xiaomi

FİYATLAR

  • Xiaomi Mi 10 8GB RAM + 128 GB depolama sürümü: 572 dolar
  • Xiaomi Mi 10 8GB RAM + 256 GB depolama sürümü: 615 dolar
  • Xiaomi Mi 10 12GB RAM + 256 GB depolama sürümü: 673 dolar

Ayrıntılar gelecek...

108 MP kameralı Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro tanıtıldı

108 MP kameralı Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro tanıtıldı

108 MP kameralı Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro tanıtıldı

108 MP kameralı Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro tanıtıldı

108 MP kameralı Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro tanıtıldı

108 MP kameralı Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro tanıtıldı

108 MP kameralı Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro tanıtıldı

108 MP kameralı Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro tanıtıldı108 MP kameralı Xiaomi Mi 10 ve Mi 10 Pro tanıtıldı

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