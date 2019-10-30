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108 MP kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro hakkında her şey

Dünyanın ilk 108 MP kameraya sahip akıllı telefonu olacak Xiaomi Mi CC9 Pro ile ilgili, şimdiye kadar ortaya çıkan bütün detayları sizler için derledik.

Haber Merkezi | 30.10.2019 - 12:10..
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Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, dünyanın ilk 108 MP kamerasına sahip akıllı telefonu Mi CC9 Pro modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Çin'in sertifika kurumu TENAA'da ortaya çıkan yeni amiral gemisi, Samsung'un ISOCELL Bright HMX kamera sensörünü kullanacak.

Gelin; bu etkileyici telefonun özelliklerine daha yakından bakalım.

xiaomi mi cc9

XIAOMI MI CC9 PRO ÖZELLİKLERİ

6,47 inç büyüklüğünde FullHD+ OLED ekrana sahip olacak Xiaomi Mi CC9 Pro, ekrana gömülü parmak izi okuyucusuyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Gücünü Snapdragon 730G işlemcisinden alması beklenen telefonda, 6 GB, 8 GB ve 12 GB RAM ve 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri yer alacak.

30W hızlı şarj özelliğine sahip  5.170 mAh batarya kapasitesi ile şarj konusunda da sıkıntı yaratmayacak Xiaomi Mi CC9 Pro, farklı pazarlarda ise Xiaomi Mi Note 10 ismiyle satışa çıkabilir.

xiaomi

KAMERA KONUSUNDA OLDUKÇA İDDİALI OLACAK

Xiaomi Mi CC9 Pro, bir tanesi 108 MP olmak üzere toplamda 5 arka kameraya sahip olacak. Ancak diğer arka kameralarla ilgili herhangi bir bilgi bulunmuyor. Telefonun ön tarafında ise 32 MP değerinde bir kamera yer alacak.

Son olarak telefonun sunacağı 50X yakınlaştırma özelliğinin test videosunu, aşağıdan izleyebilirsiniz. Bütün bu özelliklere sahip Xiaomi Mi CC9 Pro, 5 Kasim'da düzenlenecek etkinlikte resmi olarak tanıtılacak.

Xiaomi Mi CC9 Pro'nun 50X yakınlaştırma testi VİDEO

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@eshteknoloji

108 MP kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro hakkında her şey

108 MP kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro hakkında her şey

108 MP kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro hakkında her şey

108 MP kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro hakkında her şey

108 MP kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro hakkında her şey

108 MP kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro hakkında her şey

108 MP kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro hakkında her şey108 MP kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro hakkında her şey

108 MP kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro hakkında her şey

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