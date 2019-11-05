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108 MP kameralı Xiaomi Mi Note 10 tanıtıldı: İşte özellikleri

Dünyanın ilk 108 MP kameraya sahip akıllı telefonu Xiaomi Mi Note 10 (Xiaomi Mi CC9 Pro) ile ilgili açıklanan bütün özellikleri sizler için derledik.

Haber Merkezi | 05.11.2019 - 14:40..
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Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, dünyanın ilk 108 MP kamerasına sahip akıllı telefonu Mi Note 10 (Mi CC9 Pro) modelini, Çin'de düzenlediği bir etkinlik sırasında resmen tanıttı.

Şimdiye kadar sızdırılan bütün bilgileri bir araya getirip, telefonun özelliklerinden daha önce de sizlere bahsetmiştik. Ancak gelin Xiaomi tarafından açıklanan özellikler ile birlikte, telefona bir kez daha yakından bakalım.

xiaomi mi note 10

XIAOMI MI NOTE 10 ÖZELLİKLERİ

6,47 inç büyüklüğünde FullHD+ OLED ekrana sahip Xiaomi Mi Note 10, ekrana gömülü parmak izi okuyucusuyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Gücünü Snapdragon 730G işlemcisinden alan telefonda, 6 GB / 8 GB RAM ve 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri yer alıyor.

30W hızlı şarj özelliğine sahip 5.260 mAh batarya kapasitesi ile şarj konusunda da sıkıntı yaratmayacak Xiaomi Mi Note 10, farklı pazarlarda Xiaomi Mi CC9 Pro adıyla satışa çıkacak.

xiaomi mi cc9

KAMERA KONUSUNDA OLDUKÇA İDDİALI

Xiaomi Mi Note 10, bir tanesi 108 MP olmak üzere toplamda 5 arka kameraya sahip. Diğer kameralara baktığımızda ise  20 MP ultra geniş açılı kamera, 12 MP portre kamera, 8 MP telefoto kamera ve 2 MP makro kamera karşımıza çıkıyor. Telefonun ön tarafında ise 32 MP çözünürlüğe sahip tek bir kamera yer alıyor.

Son olarak telefonun sunacağı 50X yakınlaştırma özelliğinin test videosunu, aşağıdan izleyebilirsiniz. Bütün bu özelliklere sahip Xiaomi Mi Note 10'un satış fiyatı ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Xiaomi Mi CC9 Pro'nun 50X yakınlaştırma testi VİDEO

DxOMARK LİSTESİNDE ZİRVEYE YERLEŞTİ

Xiaomi Mi Note 10 (Mi CC9 Pro), DxOMark kamera testlerinden 121 puan almayı başardı ve Huawei Mate 30 Pro ile birlikte liderliği paylaştı.

xdomark

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108 MP kameralı Xiaomi Mi Note 10 tanıtıldı: İşte özellikleri

108 MP kameralı Xiaomi Mi Note 10 tanıtıldı: İşte özellikleri

108 MP kameralı Xiaomi Mi Note 10 tanıtıldı: İşte özellikleri108 MP kameralı Xiaomi Mi Note 10 tanıtıldı: İşte özellikleri

108 MP kameralı Xiaomi Mi Note 10 tanıtıldı: İşte özellikleri108 MP kameralı Xiaomi Mi Note 10 tanıtıldı: İşte özellikleri

108 MP kameralı Xiaomi Mi Note 10 tanıtıldı: İşte özellikleri

108 MP kameralı Xiaomi Mi Note 10 tanıtıldı: İşte özellikleri

108 MP kameralı Xiaomi Mi Note 10 tanıtıldı: İşte özellikleri

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