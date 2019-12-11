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108 MP kameralı Xiaomi Mi Note'un Türkiye fiyatı belli oldu

108 MP kameraya sahip akıllı telefon Xiaomi Mi Note 10 (Xiaomi Mi CC9 Pro) ile ilgili bütün özellikleri ve telefonun Türkiye fiyatını sizler için derledik.

Haber Merkezi | 11.12.2019 - 10:35..
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Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, dünyanın ilk 108 MP kamerasına sahip akıllı telefonu Mi Note 10 (Mi CC9 Pro) modelini, geçtiğimiz kasım ayında Çin'de düzenlediği bir etkinlik sırasında resmen tanıtmıştı.

Xiaomi Mi Note 10 modelinin Türkiye fiyatına geçmeden önce, gelin Xiaomi tarafından açıklanan özellikler ile birlikte, telefona bir kez daha yakından bakalım.

xiaomi mi note 10

XIAOMI MI NOTE 10 ÖZELLİKLERİ

6,47 inç büyüklüğünde FullHD+ OLED ekrana sahip Xiaomi Mi Note 10, ekrana gömülü parmak izi okuyucusuyla kullanıcıların karşısına çıkacak. Gücünü Snapdragon 730G işlemcisinden alan telefonda, 6 GB / 8 GB RAM ve 64 GB, 128 GB ve 256 GB depolama seçenekleri yer alıyor.

30W hızlı şarj özelliğine sahip 5.260 mAh batarya kapasitesi ile şarj konusunda da sıkıntı yaratmayacak Xiaomi Mi Note 10, farklı pazarlarda Xiaomi Mi CC9 Pro adıyla satışa çıkmıştı.

xiaomi mi cc9

KAMERA KONUSUNDA OLDUKÇA İDDİALI

Xiaomi Mi Note 10, bir tanesi 108 MP olmak üzere toplamda 5 arka kameraya sahip. Diğer kameralara baktığımızda ise  20 MP ultra geniş açılı kamera12 MP portre kamera8 MP telefoto kamera ve 2 MP makro kamera karşımıza çıkıyor. Telefonun ön tarafında ise 32 MP çözünürlüğe sahip tek bir kamera yer alıyor.

Son olarak telefonun sunacağı 50X yakınlaştırma özelliğinin test videosunu, aşağıdan izleyebilirsiniz.

Xiaomi Mi CC9 Pro'nun 50X yakınlaştırma testi VİDEO

DxOMARK LİSTESİNDE ZİRVEYE YERLEŞTİ

Xiaomi Mi Note 10 (Mi CC9 Pro), DxOMark kamera testlerinden 121 puan almayı başardı ve Huawei Mate 30 Pro ile birlikte liderliği paylaştı.

xdomark

XIAOMI MI NOTE 10 TÜRKİYE FİYATI

Xiaomi Mi Note 10'un 6 GB RAM + 128 GB modelinin resmi Xiaomi Türkiye garantili satış fiyatı, 5 bin 999 TL olarak açıklandı.

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108 MP kameralı Xiaomi Mi Note'un Türkiye fiyatı belli oldu

108 MP kameralı Xiaomi Mi Note'un Türkiye fiyatı belli oldu

108 MP kameralı Xiaomi Mi Note'un Türkiye fiyatı belli oldu

108 MP kameralı Xiaomi Mi Note'un Türkiye fiyatı belli oldu108 MP kameralı Xiaomi Mi Note'un Türkiye fiyatı belli oldu

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