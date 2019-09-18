Yurdum insanı derlemesi

Aksaray ve Bursa'da gerçekleşen iki ilginç olayı derledik.

Olayların ilkinde Aksaray Büyük Bölcek Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demir Caddesi'nde trafik ekipleri, yaya geçidini kullanmayanlara yönelik denetim yaptı.

3 ÖĞRENCİ CEZALARIYLA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Gerçekleştirilen denetimde yaya geçidini kullanmayan 3 öğrenciyi fark eden polis ekipleri, trafiği tehlikeye düşürdüğü gerekçesiyle 108’er lira para cezası kesti. Hatalarını kabul eden öğrenciler, ceza makbuzlarını ellerine alarak kendilerine ceza yazan polis memuru ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bir diğer ilginç haber Bursa'da meydana geldi. Olayda dişini çektirmek için gittiği hastanede dişi uyuşmayan 18 yaşındaki genç, doktoru bıçakladı.

DİŞİ UYUŞMADIĞI İÇİN DOKTORU BIÇAKLADI

Dişi uyuşmayan Mert D.'ye doktor Gören, ikinci kez iğne yaptı. İki iğneye rağmen dişi uyuşmayan Mert D., doktorla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Mert D., Dr. Gören'i göğsünden bıçakladı. Dişi uyuşmadığı için doktoru bıçakladı.

DOKTORUN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Doktorun yaralandığını gören sağlık personelleri, durumu polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler şüpheli Mert D.'yi gözaltına alırken, yaralanan doktor ise Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.