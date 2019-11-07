11 bin bilim insanı uyarıyor: Küresel felaket yakın

BioScience dergisinin "Bilim insanları iklim krizine karşı uyarıyor" başlığıyla yayınladığı çalışmaya göre bilim insanları, "İnsanları felaketlere karşı uyarmak gibi bir ahlaki yükümlülüğümüz var" dedi.

"40 YILLIK VERİLER, İKLİM KRİZİNİN GÖSTERGESİ"

"Bu yükümlülüğe dayanarak, dünya üzerinde 11 binden fazla bilim insanı olarak, gezegenimizin açık ve tartışmasız bir iklim kriziyle karşı karşıya olduğunu beyan ediyoruz." ifadesiyle başlayan çalışmada, 40 yıllık verilere dayanılarak, hükümetlerin iklim krizini ele almada başarısız olduğu kaydedildi.

"DÜNYA GENELİNDE GİDİŞ KÖTÜ YÖNDE"

Bilim insanları, son 40 yıldaki karbondioksit, metan, azot oksit, yüzey sıcaklığı değişimi, Kutup Denizi buz seviyesi, Grönland buz kitlesi, buzul kalınlığı, okyanus ısı içeriği, deniz seviyesi, yanan alanların yüzölçümü, şiddetli hava olaylarının göstergelerinin tümünde hızlı bir kötüye gidiş olduğunu tespit etti.

"40 YILDIR UYARIYORUZ"

Çalışmada, iklim değişikliğinin alarm verici seviyede olduğu ortaya konan Cenevre'de 1979'da düzenlenen İlk Dünya İklim Konferansı'ndan bu yana birçok kez benzer uyarılar yapıldığı ancak sera gazı salınımlarının hızlanarak arttığı vurgulandı.

"YENİLENEBİLİR ENERJİ HALEN YETERSİZ"

Bazı alanlarda gelişme kaydedildiği, örneğin rüzgar ve güneş enerjisinden elde edilen yenilenebilir enerji kullanımının önemli ölçüde arttığı aktarılan çalışmada, bununla birlikte 2018'de kullanılan fosil yakıtı enerjisinin yenilebilir enerjiden 28 kat fazla olduğu vurgulandı.

"DÜNYANIN BAZI BÖLGELERİ YAŞANMAZ HALE GELECEK"

Sydney Üniversitesi'nden Dr. Thomas Newsome, iklim krizinin, eğer acilen müdahale edilmezse şu ana kadar tecrübe edilenden çok daha ciddi sonuçlar doğuracak bir iklim değişikliği anlamına geldiğini kaydetti.

Newsome, "Bu, dünyada insanların yaşaması mümkün olmayan bölgeler ortaya çıkabileceğini gösteriyor." ifadesi kullanıldı.