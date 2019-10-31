11 cinayetin hükümlüsü, 25 yıl sonra dağda yakalandı

Muş Jandarma Komutanlığı ekipleri, 28 Mayıs 1994'te merkez Sürügüden köyünde 11 kişinin öldüğü, 17 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili aranan Medeni Sağın'ın yakalanması için çalışma başlattı.

KAN DAVASI VE 11 CİNAYET

Hakkında Elazığ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesince 'Kan gütme saikiyle öldürme' suçundan 36 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sağın'ın saklandığı adresi tespit edildii.

DAĞDA YAPTIĞI SIĞINAKTA YAKALANDI

Dün sabah saatlerinde merkez Çiçekli köyüne gerçekleştirilen operasyonla yakalanan Sağın'ın, güvenlik güçlerine yakalanmamak için dağda yaptığı sığınakta saklandığı, su ihtiyacını da doğal kuyudan karşıladığı tespit edildi. Adliyeye sevk edilen Sağın, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.