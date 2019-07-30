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11 Eylül saldırganı, Suudilere karşı iş birliği önerdi

11 Eylül terör saldırısını organize etmekle suçlanan Halid Şeyh Muhammed, hakkında idam cezası istenmezse terör kurbanlarının Suudi Arabistan'a karşı açtığı davaya yardımcı olabileceğini söyledi.

AA | 30.07.2019 - 07:17..
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11 Eylül saldırganı, Suudilere karşı iş birliği önerdi

Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, 11 Eylül terör saldırısının planlayıcısı olduğu iddia edilen Muhammed, hakkında idam cezası istenmediği takdirde kurbanların Suudi hükümetine saldırıların düzenlenmesine yardım ettiği gerekçesiyle açtığı davada iş birliği teklif etti.

Muhammed'in avukatları, idam cezası ihtimali ortadan kalkarsa daha geniş bir iş birliğinin de mümkün olacağını ve müvekkillerinin Suudi hükümetine karşı açılan davada ifade verebileceğini ya da tanıklık yapabileceğini söyledi.

11 Eylül saldırganı, Suudilere karşı iş birliği önerdi

Khalid Shaikh Mohammed böyle yakalanmıştı

SUUDİ ARABİSTAN, SUÇLAMALARI REDDEDİYOR

11 Eylül saldırılarını düzenleyen 19 kişiden 15'i Suudi Arabistan vatandaşıydı ve kurbanların ailelerinden yüzlerce kişi saldırılarda "Suudi Arabistan'ın rolü olduğunu belirterek" ülkeye dava açmıştı.

Suudi Arabistan ise 11 Eylül saldırılarında rolü olduğu iddialarını reddediyor.

ABD'de 11 Eylül 2001'deki terör saldırılarında, 4 yolcu uçağı kaçırılmış, uçaklardan ikisi İkiz Kuleler'e çarpmıştı. Kaçırılan bir diğer uçak başkent Washington'da Pentagon'u hedef alırken, dördüncü uçak ise F-16'lar tarafından Pensilvanya kırsalında düşürülmüştü ve 3 bin kişi saldırılar sonucu hayatını kaybetmişti.

11 Eylül saldırganı, Suudilere karşı iş birliği önerdi

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