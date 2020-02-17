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FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon

Konya merkezli 11 ilde, haklarında yakalama kararı çıkarılan aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 16 şüpheliden, 7'si gözaltına alındı.

AA | 17.02.2020 - 09:55..
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Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen 12'si muvazzaf asker, 2'si ihraç edilen askeri personel olmak üzere 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

7 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Konya merkezli 11 ilde belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 9 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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