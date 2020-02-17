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1 Bülent Ersoy: Sevgililer Günü'nde yorgana sarıldım Bülent Ersoy, bu sene de Sevgililer Günü'nde yalnız olduğunu söyledi.

2 Derbi öncesi sakatların son durumu F.Bahçe'de sakatlıkları bulunan Rodrigues ve Emre Belözoğlu ile cezalı Gustavo derbide forma giyemeyecek. Konuk ekip G.Saray'da ise Lemina sıkıntısı yaşanıyor.

3 7 aylık bebek donarak öldü Suriye rejiminin İdlib’in güneyine saldırıları nedeniyle Türkiye sınırının sıfır noktasındaki Atme Kampı’na yerleşen Rahin Ailesi'nin 7 aylık bebeği Abdulvahip, soğuktan donarak hayatını kaybetti.

4 Trump’tan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Türkiye’nin insani bir felaketi önlemek için gösterdiği çabalardan ötürü teşekkür etti.

5 FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına operasyon Konya merkezli 11 ilde, haklarında yakalama kararı çıkarılan aralarında muvazzaf askerlerin de bulunduğu 16 şüpheliden, 7'si gözaltına alındı.

6 Alkollü sürücü takla atan otomobilden sağ çıktı Bursa'da, alkollü olduğu belirlenen sürücünün kullandığı otomobil takla attı.