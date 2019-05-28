11 kişiyi bıçaklayan zanlı akıllı çıktı

İstanbul Kadıköy'de 22 Ekim 2018 tarihinde Ali Kardaş adlı zanlı, 11 kişiyi bıçakladı.

Akıl sağlığının yerinde olmadığı düşünülen zanlının bıçakladığı 5 kişi, ağır bir şekilde yaralandı. 8 ay önceki olayın ardından zanlı, bugün hakim karşısına çıktı.

YARALILARDAN BİRİ MAHKEMEYE KATILDI

İstanbul Anadolu 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Kardaş katıldı. Olayda yaralananlardan Mehmet Emin Parlak da 'müşteki' sıfatıyla duruşmada hazır bulundu.

AKIL SAĞLIĞI YERİNDE ÇIKTI

Mahkeme Başkanı Mahmut Çelebi, mahkemeye ulaşan Adli Tıp Kurumu'nun raporunda, sanık Ali Kardaş'ın akıl sağlığının yerinde olduğunun tespit edildiğinin belirtildiğini açıkladı.

YARALANAN MÜŞTEKİ, SANIKTAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Söz verilen müşteki Mehmet Emin Parlak da olayın meydana geldiği kasap dükkanının yanında balıkçı olarak çalıştığını belirterek, şunları söyledi:

"Sanık dükkandan koşarak çıktı. Bana doğru döndü. Bıçakla koluma ve karın boşluğuma vurdu. Ben yaralandım. Bana karşı herhangi bir şey söylemedi. Daha sonra koşmaya devam etti. Kasaptan çıkan arkadaşı kovalamaya devam etti. Sanıktan şikayetçiyim, cezalandırılmasını talep ederim."

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SAVCI 92 YILA KADAR HAPSİNİ TALEP ETTİ

Duruşma savcısı Ali Pehlivanoğlu, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Sanığın; Kadıköy'de kasap dükkanı sahibine bir telefon numarası sorduğu, iş yeri sahibini numaranın olmadığını söylemesi üzerine karnından bıçakladığı anlatılan mütalaada, sanığın aynı yerde bulunan bir kişiyi daha boynundan bıçakladığı belirtildi. Mütalaada, dışarıya çıkan sanığın daha sonra 9 kişiyi daha çeşitli yerlerinden bıçakladığı anlatıldı. Mütalaada, sanık Ali Kardaş'ın "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahla kasten yaralama", "vücutta kemik kırığı olacak şekilde kasten yaralama" ve "silahla basit yaralama" suçlarından toplam 50 yıl 9 aydan 92 yıl 3 aya kadar hapsi istendi.

Mütalaada, Ali Kardaş'ın tutukluluk halinin de devamı talep edildi.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Mütalaanın ardından söz verilen sanık Ali Kardaş, "Özür diliyorum." dedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı haziran ayına erteledi.