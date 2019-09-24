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11 köpek yavrusu gümrük kapısında ele geçirildi

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Kapıkule Gümrük Kapısı’ndan Türkiye’ye yasa dışı yollarla bir çanta içerisinde 11 köpek yavrusunu sokmak isteyen şahıs yakalandı.

İHA | 24.09.2019 - 11:24..
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Türkiye-Bulgaristan çifte vatandaşı bir şahsın sürücülüğünü yaptığı otomobil, Bulgaristan’dan Türkiye’ye geldi. Ticaret Bakanlığı kullanımındaki Kara Kapıları Taşıt Takip Programı'nda şahsın daha önce kaçakçılık olayına karıştığına ilişkin uyarı alan gümrük muhafaza ekipleri, bu bilgi üzerine aracı x-ray tarama cihazına yönlendirdi.

ARKA KOLTUĞUN ALT KISMINA SAKLAMIŞ

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince, x-ray taraması öncesi fiziki kontrole tabi tutulan aracın arka koltuğunun alt kısmında siyah bir çanta tespit edildi. Çantayı açan ekipler, içerisinde muhtelif cinslerde 11 canlı köpek yavrusu bulunduğunu tespit etti.

11 köpek yavrusu gümrük kapısında ele geçirildi

11 KÖPEK YAVRUSUNA EL KONULDU

Konuyla ilgili olarak savcılık makamına bilgi verilmesi üzerine, şahıs hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten soruşturma başlatılırken, araca ve söz konusu araçla taşınan 11 adet köpek yavrusuna el konuldu.

İDARİ PARA CEZASI

İfadesi alınarak serbest bırakılan araç sürücüsü hakkında Edirne Orman İşletme Müdürlüğünce, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu’nun ilgili hükümleri uyarınca idari para cezası düzenlendi.

11 köpek yavrusu gümrük kapısında ele geçirildi

KÖPEK YAVRULARI YEDİEMİN OLARAK TESLİM EDİLDİ

Ticaret Bakanlığı ile Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) arasında imzalanan protokol gereği köpek yavruları, bakım ve kontrolleri yapılmak üzere HAYTAP Edirne temsilcisi veteriner hekime yediemin olarak teslim edildi.

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