Her sene yılbaşında milyonlarca kişinin büyük bir umutla satın aldığı Milli Piyango biletlerinin, bu sene büyük bir çoğunluğu satıldı.

Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, yaptığı açıklamada, yılbaşı özel çekilişi biletlerinin geçen cuma günü 10 binden fazla gezici bayi aracılığıyla satışa sunulduğunu hatırlattı.

Çeyrek, yarım ve tam biletlerle bu yıl toplamda 436 milyon lira ikramiye dağıtacaklarını dile getiren Uçar, büyük ikramiyenin 80 milyon lira olarak belirlendiğini anımsattı.

11 MİLYON BİLET SATILDI

Basılan ve şu ana kadar satılan bilet sayısı hakkında da bilgi veren Uçar, "Bu yıl, 37 milyonun üzerinde bilet basıldı. Biletlerin, bugün itibarıyla 11 milyonu satılmış durumda. Sipariş bazında ise yüzde 120 oranında talep var. Şu anda idaremizde bilet kalmadı." diye konuştu.

"GEÇEN YILIN TALİHLİSİNİ 27 GÜN BEKLEYECEĞİZ"

Uçar, geçen yıl gerçekleştirilen yılbaşı özel çekilişinde 70 milyon liralık büyük ikramiyeyi kazanan talihlinin henüz ortaya çıkmamasını da anımsatarak, "Tam bilete isabet etmiş büyük ikramiyenin sahibini hala bekliyoruz ve 27 gün boyunca da bekliyor olacağız. Son ana kadar kuruluş amacımız olan, talihlilere ikramiyelerine ödeme noktasındaki faaliyetimiz devam edecek." dedi.

Biletin talihlisi oldukları iddiasıyla kendilerine 118 resmi başvuru ulaştığını anlatan Uçar; mektup, mail ve telefon yoluyla iletişim kuran kişilerin de yer aldığını söyledi.

11 milyon yılbaşı bileti satıldı VİDEO



"YIL SONUNA KADAR ALINMAYAN İKRAMİYELER BAKANLIĞA AKTARILIYOR"

Uçar, Milli Piyango çekilişine iştirak edenlerin bileti aldıkları an kazandıklarına dikkati çekerek, "Bizim idaremizde kâr amacı söz konusu değil. Günün sonunda alınmayan ikramiyeler, ikramiye havuzunda bekletilip bir sonraki oyun için değerlendiriliyor. Yıl sonuna kadar alınmazsa okul, yurt, hastane yapımı gibi sosyal faaliyetlerde kullanılmak üzere kamu payı olarak bakanlığımızın hesaplarına aktarılıyor." dedi.

"SADECE 3 TANESİ SATILMAYAN BİLETE İSABET ETTİ"

İkramiyenin, bu yıl yapılan 32 çekilişten sadece 3 tanesinin satılmayan bilete isabet ettiğini aktaran Uçar, sosyal medyada yer alan "belli merkezlere ikramiyenin isabet etmesi" gibi asılsız iddiaları ciddiye almanın mümkün olmadığını söyledi.

Uçar, söz konusu 32 çekilişte ikramiyenin 13 ayrı kente çıktığının altını çizerek, "Öte yandan son 18 çekilişimiz içinde ikramiye ödemediğimiz yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti dahil olmak üzere hatta Afrika'da iştirak eden bir Türk vatandaşının ikramiye kazandığını hatırlatırız. Online kanallar üzerinden yahut bayilerimizden oyuna iştirak edildiğinde devlet garantisi altında yürüyen bir sistemin içine girmiş oluyorsunuz. Milli Piyango İdaremiz, oyunlarımızın özel sektör eliyle yürütüleceği 20 Haziran'a kadar, bu güvenilirlikle bu ciddiyetle hizmetlerini vermeye devam edecek." ifadelerini kullandı.

MİLLİ PİYANGO HARAM MI

Milli Piyango biletlerinin her yıl satış rekorları kırması benzer tartışmaları gündeme getiriyor: Piyango haram mı?

İşte bu sorunun cevabını Diyanet İşleri Başkanlığı verdi.

DİYANET NE DİYOR

Diyanet'e göre; Milli Piyango ve benzer şans oyunları haram.

İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın konuyla ilgili soruya verdiği cevap:

"Taraflardan birisinin kazanıp diğerinin kaybetmesi esasına dayalı bütün şans oyunları (Milli Piyango, loto, toto, at yarışı, kazı kazan ve benzeri), kumar kapsamında değerlendirilip haram kılınmıştır. Zira bir taraf kaybederken, diğer taraf da hak etmeden kazanmaktadır. Buna göre şans faktörüne dayalı olan piyango, toto, loto, iddia, müşterek bahis, ganyan gibi tertip ve oyunlar da kumardır ve haramdır. Bu tür kumarların, geniş kitlelerin iştirak etmesi sebebi ile zararı daha da yaygın olmaktadır. (İbn Nüceym, el-Bahru’r-raik, VIII, 554-555; İbn Kudame, el-Muğni, IV, 194)

Bu tür oyunların hasılatından bazı kuruluş ve hayır kurumlarının yararlanması, onları meşru hale getirmez ve haramlık hükmünü değiştirmez. Bu yollardan birisiyle elde edilen kazançlar, sevap beklenmeyerek yoksullara veya hayır kurumlarına verilmelidir. Zira Hz. Peygamber (s.a.s.) bu tür haram kazançların harcanmasının ve güya sadaka olarak verilmesinin mümkün olmayacağını haber vermiştir. (Ahmed b. Hanbel, Müsned, VI, 189)"