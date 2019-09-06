11 suçtan aranan kadın evindeki özel bölmede yakalandı

Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro ekipleri, hırsızlık, konut dokunulmazlığını ihlal ve mala zarar verme gibi suçlardan 11 tane yakalama emri ile emri aranan, M.D. (26) adlı kadını yakalamak için çalışma başlattı.

M.D adlı kadın hakkında, 6 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 2 bin 400 TL adli para cezası bulunuyordu.

GÖZALTINA ALINDI

Yavuzlar Mahallesi Buluş Sokak üzerinde bulunan bir eve operasyon düzenleyen ekipler, M.D.’yi yatak odasında dolap arkasında yapılmış özel bir bölmede saklanırken kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınan M.D. emniyete götürüldü.





