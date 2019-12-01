11 yaşındaki çocuğun üzerine kale direği düştü

Trabzon’un Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde, okulun bahçesinde oyun oynayan ortaokul öğrencisi, başına kale direğinin devrilmesi sonucu ağır yaralandı.

KALE DİREĞİNİN ALTINDA KALDI

Aynı mahallede kursa gittiği başka okuldan arkadaşlarıyla birlikte bir okulun bahçesine giden 11 yaşındaki Boran Aydın, burada oyun oynadığı sırada başına kale direği devrildi.

YAŞAM MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR

Olay yerine çağrılan ambulansla Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı. Olay yerinde kan izlerine rastlayan jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

''AYAĞINA FİLE TAKILMIŞ, DİREK DE KAFASINA DÜŞMÜŞ''

Çevre sakinlerinden Seyithan Aydın, olayı arkadaşının kendisini telefonla araması sonucu öğrendiğini belirterek, "Arkadaşım telefonla beni aradı. Bana Çağlayan’da çocuğun başına direk düştü dedi. Bende daha sonra buraya geldim. Öğrendiğim kadarıyla burada oyun oynarken ayağına file takılmış, direkte kafasına düşmüş. Kafasından çok kan akmış, daha sonra da ambulansla hastaneye kaldırıldı.” dedi.