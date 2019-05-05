11 yaşındaki çocuk ölümden şans eseri kurtuldu

Adana’nın Yüreğir ilçesi Camili Mahallesi yakınlarında kaza meydana geldi.

Devlet Su İşleri’nin sulama kanalında Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği’nin yaptığı bakım onarım çalışmaları sonrası, kanala su verildi.

11 YAŞLARINDA BİR ÇOCUK SUDA HAREKETSİZ BULUNDU

Seyhan Sol Sahil Sulama Birliği’nde tekniker olarak görev yapan Güven Gökesmer, YS2 sulama kanalı güzergahında yapılan çalışmaları denetlerken, sulama kanalında 11-12 bir çocuğun hareketsiz halde sürüklendiğini görür görmez, hiç düşünmeden sulama kanalına atlayarak, çocuğu sudan çıkardı.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATTI

Çobanlık yaptığı ve isminin H.R. olduğu öğrenilen küçük çocuk, olay yerine ulaşan 112 Acil ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından en yakın sağlık kurumuna götürüldü. Sulama kanalına nasıl düştüğü henüz bilinmeyen H.R.’nin hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Bu arada, haberi alır almaz olay yerine gelen küçük çocuğun babası Ekrem Rozi ile Seyhan Sol Sulama Birliği yetkilileri de tekniker Güven Gökesmer’e gösterdiği vatandaşlık bilinci nedeniyle teşekkür etti.

Yetkililer, sıcak havaların başladığı şu günlerde, daha dikkatli olmaları konusunda ailelere uyarıda bulundu.









