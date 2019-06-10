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11 yaşındaki çocuk ormanda yangın çıkardı

Balıkesir'de bir çocuğun serinlemek için gölete girdikten sonra ıslanan giysilerini kurutmak amacıyla yaktığı ateşten çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

AA | 10.06.2019 - 12:54..
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Ayvalık'ta 11 yaşındaki Ali T, serinlemek amacıyla mahallenin ormanlık alan kıyısındaki gölete girdi.

Çocuğun, kıyafetlerinin ıslanması nedeniyle kıyıda eşyalarını kurutmak için yaktığı ateş, rüzgarın da etkisiyle ormana sıçradı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

30 AĞAÇ ZARAR GÖRDÜ

Ayvalık Orman İşletme Şefliği ve Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile mahalle sakinlerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 30 civarında çam ağacının zarar gördüğü belirlendi.

11 yaşındaki çocuk ormanda yangın çıkardı

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