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11 yaşındaki Melisa kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

Göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye kaldırılan küçük kız, hayatını kaybetti.

DHA | 02.03.2020 - 17:37..
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Manisa'nın Soma ilçesinde yaşayan 5'inci sınıf öğrencisi Melisa Taşer, arkadaşları ile bir süre parkta oyun oynadıktan sonra evine döndü.

Akşam saatlerinde göğsünün ağrıdığını söyleyen Melisa, bir süre sonra fenalaştı.

11 yaşındaki Melisa kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

HAYATINI KAYBETTİ

Babası Musa Taşer ve annesi Sevda Taşer tarafından özel bir hastaneye götürülen küçük kızın, kalp krizi geçirdiği belirlendi.

Melisa, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Taşer'in cesedi, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Küçük kızın ani ölümü yakınları, sevenleri ve öğrenci arkadaşlarını yasa boğdu.

11 yaşındaki Melisa kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi

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