110 kilometrelik parkuru koşarak ve bisikletle bitirdiler

Afyonkarahisar Valiliği Tanıtım Ofisi’nin destekleri ile İhsaniye ilçesinde Frigya Macera Yarışları düzenlendi. 1’incisi düzenlenen Frigya Macera Yarışları, renkli görüntülere sahne oldu.

Macera yarışçılarının gözdesi Frigya VİDEO

15 İLDEN 30 SPORCU KATILDI

İhsaniye ilçesi Demirli Köyü’nde başlayan yarışlarda sporcular, vadide bulunan 110 kilometrelik parkuru bisiklet, koşu, kano, iple tırmanarak aşmaya çalıştı. Yarışlarda Demirli, Döğer, Ayazini bölgelerinde bulunan Frig eserlerinin de tanıtımı sağlandı. Hafta sonu gerçekleşen etkinliklere Ankara, İstanbul, İzmir, Eskişehir, Isparta ve Antalya başta olmak üzere Türkiye’nin 15 farklı ilinden 30 sporcu katıldı.

"21 KM YOL KATETTİLER"

Etkinliğin içeriği hakkında da konuşan Ekip Koordinatörü Ali Cem Aktaş, “Demirli Köyü’nden hareket edip, Üçlerkayası bölgesinde bir hedefleri vardı oraya gittiler, oradan Döğer Kervansarayı’na, oradan Urunkuş bölgesine, orandan da Emre Gölüne giderek orada bisikletleri bırakıp kanoya bindiler. Gölde 2.5 km yol kat ettiler. Geri dönüp bisikletlerini alarak, Aslankaya, Aslantaş bölgesinden uzun bir etap sonunda yönünü bulup Demirli Köyü geri geldiler. Burada bisikletlerini bırakarak koşu ayakkabılarını giydiler, koşu ayakkabıları ile ortalama 21 km yol katettiler.” dedi.

3 gün süren yarışlar sonunda dereceye girenlere çeşitli ödüller verildiği öğrenildi.