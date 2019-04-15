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1978 model otomobili limuzine çevirip gelin arabası yaptı

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İzmir’e kar gibi dolu yağdı

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Bitlis'te sığınak içindeki mühimmat ile imha edildi

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1 Nesli tükenmekte olan Türk semenderi Malatya'da görüldü Evinin bahçesinde sarı ve siyah renklerden oluşan Türk semenderini gören vatandaş, fotoğrafını çektikten sonra doğaya bıraktı.

2 Tunceli'de terör operasyonu Tunceli'de yürütülen operasyonlarda içerisinde kanas ve bixi makineli tüfek ile çok sayıda mühimmatın bulunduğu 2 sığınak imha edildi.

3 Şarkıcı Niran Ünsal hakkında suç duyurusunda bulunuldu Bursa'nın Gemlik ilçesinde vereceği konseri raporlu olduğu gerekçesiyle iptal eden Niran Ünsal'ın, organizasyon şirketini 50 bin TL zarara uğrattığı öne sürüldü.

4 Kagawa: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum Beşiktaş'ın Borussia Dortmund'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Shinji Kagawa siyah-beyazlı takımda kalmak istiyor. Japon futbolcuya 2 İngiliz kulübü daha talip oldu.

5 Porsche'dan karbondioksit emisyonu atağı Dünyaca ünlü marka, karbondioksit emisyon miktarını yüzde 75 civarında azaltarak bir ilki başardı.

6 Bakan Akar'dan S-400 açıklaması Savunma Bakanı Akar, "S-400 konusunda endişeleri ele almak üzere teknik görüşme yapmaya hazırız" ifadelerini kullandı.