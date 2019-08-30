112 Acil Çağrı Merkezi asılsız çağrıları

Antalya İl Sağlık Müdürü Ünal Hülür, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. 112 hattına asılsız ve gereksiz ihbarlar yapıldığını anlatan Hülür, 112 Acil Çağrı Merkezi'nin doğru kullanımının hayati risk taşıdığını söyledi.

Tek numara üzerinden acil çağrıların toplanması projesinin, Antalya'da pilot il olarak uygulanmaya başladığını hatırlatan Ünal Hülür, vatandaşın ambulans, polis, itfaiye, jandarma gibi taleplerinin tamamının 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden karşılandığını belirtti.

HANGİ ADRESE GELECEK, NASIL BİR AMBULANS GÖNDERİLECEK

112 Acil Çağrı Merkezi arandığında adres bilgisi ve etkilenen kişi sayısının verilmesinin önemine vurgu yapan Ünal Hülür, “Şöyle bir durumu düşünün, bir yakınınız kalp krizi geçirdi. 112'yi arıyorsunuz, 'Alo 112 mi? Babam kalp krizi geçirdi' deyip, telefonu kapatıyorsunuz. Yeni sistemlerde lokasyon görünüyor ama hangi adrese gelecek, nasıl bir ambulans gönderilecek bunların detaylı anlatılması lazım.

"SIRTIM KAŞINIYOR AMBULANS GÖNDERİR MİSİNİZ"

Bir diğer husus 112'nin gerçekten ihtiyaç olduğu anda kullanılması çok önemli. Birçok 112 aramalarında batarya, SİM kartı denemelerinden tutun da 'Kedim kayboldu', 'Sırtım kaşınıyor ambulans gönderir misiniz?', 'Pizza siparişi verecektim' gibi gereksiz ve anlamsız çağrılar geldiğini görüyoruz. Oysa, gerçekten ihtiyacı olan biri o an sırada bekliyor.

ASILSIZ ÇAĞRILAR YÜZDE 5-10 CİVARINDA

112 hattı meşgul olabiliyor. Yanlış arama nedeniyle sizin bir yakınınızın oraya ulaşamama nedeniyle kalp krizi geçirip öldüğünü düşünün, bu acı bir tablo. Önceki yıllara göre daha iyi noktadayız. Asılsız çağrılar yüzde 5-10 civarında düşmüş durumda" diye konuştu.

"İLK 6 AYDA 112'YE TOPLAM 1 MİLYON 51 BİN 730 ÇAĞRI GELMİŞ"

Ünal Hülür, 2018 yılında 112'ye toplam 2 milyon 163 bin 630 çağrı geldiğini, bunlardan 440 bin 217'sinin sağlığa aktarıldığını, 140 bin 859 vaka için çıkış yapıldığını belirterek, "2018 yılı ambulans helikopterle 193, uçak ambulansla 34 vakaya müdahale edilmiştir. 2019 ilk 6 ayda 112'ye toplam 1 milyon 51 bin 730 çağrı gelmiş, 212 bin 388 çağrı sağlığa aktarılmıştır. 68 bin 33 vaka için çıkış yapılmıştır. Kentsel vaka ulaşım oranı 91,75 kırsal vaka ulaşım oranı 91. 2019 yılı helikopter ambulansla ilk 6 ay 97, uçak ambulansla ilk 6 ay 5 vakaya müdahale edilmiştir" dedi.