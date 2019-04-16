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112’i çalışanı 82 yaşındaki hasta nineyi sırtında taşıdı

Artvin’de sağlık personeli olarak görev yapan İbrahim Uzun, evine araçla ulaşılamayan 82 yaşındaki hastayı, ambulansa kadar yaklaşık 300 metre sırtında götürdü.

İHA | 16.04.2019 - 10:23..
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Yusufeli ilçesi Mutlugün köyünde yaşayan 82 yaşındaki Saliha Çolak, genel durum bozukluğu nedeniyle rahatsızlandı.

Hasta ninenin yardımına koşan sağlık personelleri, zor şartlarda gittikleri köyde takdir edilecek davranışlar sergiledi.

YOL MÜSAİT OLMAYINCA, HASTA NİNEYİ SIRTINA ALIP TAŞIDI

Yaşlı kadının ailesi 112 acil servis hattı aranarak yardım istedi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler hastanın bulunduğu eve arazi şartları nedeniyle araçla ulaşımın olmadığını gördü. Sedyenin bile kullanılamadığı dar patikada 112 Sağlık memuru İbrahim Uzun, 82 yaşındaki yaşlı kadını tereddüt etmeden sırtına alarak 300 metre ambulansa kadar taşıdı. Daha sonra yaşlı kadın Yusufeli İlçesi Devlet hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı.

82 yaşındaki Saliha Çolak, kendisini sırtıyla taşıyan 112 sağlık memuru İbrahim Uzun ve birlikte görev yaptığı mesai arkadaşlarına teşekkür etti.

112’i çalışanı 82 yaşındaki hasta nineyi sırtında taşıdı

112’i çalışanı 82 yaşındaki hasta nineyi sırtında taşıdı ViDEO

"GEREKTİĞİNDE HASTALARINI SIRTLARINDA TAŞIYORLAR..."

Sağlık Müdürlüğü konuyla ilgili yaptığı açıklamada “Artvin İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı olarak Yusufeli İlçesinde hizmet veren, Sağlık memuru Tuncer Yazıcı’nın sorumluluğunu yaptığı Yusufeli 4 Nolu ASHİ ekibi çalışanları Sağlık Memuru Ufuk Gedikli, ATT İbrahim Uzun ve Hemşire Murat Akkaya’nın son derece kırık arazi şartlarında, araç yolunu bırakın sedye sığmaz yerlerde bile görevlerini yerine getirebilmek için yaz- kış, yağmur, çamur demeden özveri ve vefa ile, gerektiğinde hiç düşünmeden hastalarını sırtlarında taşıyarak görevlerini ima etmenin verdiği gururun mutluluğunu birlikte yaşıyorlar. Artvin İl Sağlık Müdürlüğümüze ve tüm 112 çalışanlarımıza sonsuz teşekkür eder, yaptıkları bu kutsal işte başarılar dileriz” ifadelerine yer verildi.

112’i çalışanı 82 yaşındaki hasta nineyi sırtında taşıdı




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