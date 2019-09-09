112'ye yapılan 5 milyon aramadan sadece 550 bini gerçek

Sağlık Bakanlığı verilerine göre geçen yıl 5,5 milyon kişinin hizmet aldığı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ülke genelinde kara, hava ve denizden hizmet veriyor.

Kırsal bölgeler de dahil 2 bin 735 istasyonda 5 bine yakın ambulansla görev yapılan 112 Acil'de, 2008'den bu yana 4 ambulans uçak ile 1091'i yurt içinde, 103'ü yurt dışında hasta nakli yapıldı.

4 BİN KİŞİ HİZMET VERİYOR

Her türlü acil durumun tek numarada toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezi'nin İstanbul ayağında ise yaklaşık 4 bin kişi hizmet veriyor, 4 bin kişiden yaklaşık 3 bini doktor, paramedik ATT veya sürücü olarak sahada çalışırken, bini ise komuta merkezinde görev yapıyor.

İLK 8 AYIN VERİLERİ

Çağrı Merkezi’nde görev yapan çalışanlar, özellikle 'asılsız' ihbarlar nedeniyle zaman kaybına uğruyor. Merkeze yapılan 1 saniyelik gereksiz bir çağrı, 8 ayda toplam 1250 saatlik bir zaman kaybına yol açıyor. Verilere göre, bu yılın ilk 8 ayında, İstanbul’dan Çağrı Merkezi'ne ambulans istemek için 5 milyon kişi arama yaptı ancak bu aramalardan sadece 550 bininin gerçek vaka olduğu ortaya çıktı.