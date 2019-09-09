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112'ye yapılan 5 milyon aramadan sadece 550 bini gerçek

İstanbul'da, yaklaşık 4 bin kişiyle hizmet veren 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, asılsız ihbarlar nedeniyle büyük zaman kaybı yaşıyor.

DHA | 09.09.2019 - 20:24..
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Sağlık Bakanlığı verilerine göre geçen yıl 5,5 milyon kişinin hizmet aldığı, 112 Acil Sağlık Hizmetleri ülke genelinde kara, hava ve denizden hizmet veriyor.

Kırsal bölgeler de dahil 2 bin 735 istasyonda 5 bine yakın ambulansla görev yapılan 112 Acil'de, 2008'den bu yana 4 ambulans uçak ile 1091'i yurt içinde, 103'ü yurt dışında hasta nakli yapıldı.

4 BİN KİŞİ HİZMET VERİYOR

Her türlü acil durumun tek numarada toplandığı 112 Acil Çağrı Merkezi'nin İstanbul ayağında ise yaklaşık 4 bin kişi hizmet veriyor, 4 bin kişiden yaklaşık 3 bini doktor, paramedik ATT veya sürücü olarak sahada çalışırken, bini ise komuta merkezinde görev yapıyor.

112'ye yapılan 5 milyon aramadan sadece 550 bini gerçek

İLK 8 AYIN VERİLERİ

Çağrı Merkezi’nde görev yapan çalışanlar, özellikle 'asılsız' ihbarlar nedeniyle zaman kaybına uğruyor. Merkeze yapılan 1 saniyelik gereksiz bir çağrı, 8 ayda toplam 1250 saatlik bir zaman kaybına yol açıyor. Verilere göre, bu yılın ilk 8 ayında, İstanbul’dan Çağrı Merkezi'ne ambulans istemek için 5 milyon kişi arama yaptı ancak bu aramalardan sadece 550 bininin gerçek vaka olduğu ortaya çıktı.

112'ye yapılan 5 milyon aramadan sadece 550 bini gerçek

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