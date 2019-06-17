Havayolu yolcularının bilmesi gereken yasal haklar

Bir uçuş ertelendiğinde veya iptal edildiğinde hangi yasal haklara sahip olduğunuzu biliyor musunuz? Havaalanında, bilet veya uçak konusunda başına gelebilecek kriz durumlarında ne yapmalısın? Havayolu çantanı kaybederse veya uçağa alınmazsan ‘sağlık olsun’ mu diyorsun? Havayolu yolcu haklarınızı hızlı bir şekilde referans almak için bu haberi çıktı alın ve öyle seyahat edin.

İRADENİZ DIŞINDA UÇAĞA ALINMAZSANIZ…

Yolcuların iradeleri dışında uçuşa kabul edilmemeleri durumunda; Tazminat Hakkı, Bilet Ücreti İadesi veya Güzergâh Değişikliği Hakkı, ayrıca İkram, Haberleşme, Konaklama 1 ve Ulaşım isteme hakkı var. Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi, size iç hatlar için 100 Avro karşılığı, dış hat uçuşlarında ise, planlanan son varış noktası hedef alınarak mesafeye göre 200 avrodan 600 avroya kadar olan miktarı Türk Lirası cinsinden ödemek zorunda.

BEDELSİZ HAKLARINIZ

Ayrıca yolculara şu hizmetler bedelsiz olarak sağlanır: 2-3 saat arası gecikmelerde; makul ölçüde sıcak ve soğuk içecekler, 3-5 saat arası gecikmelerde; sıcak ve soğuk içecekler ile günün zamanına göre kahvaltı veya yemek, 5 saat ve üzeri gecikmelerde; sıcak ve soğuk içecekler ile günün zamanına göre kahvaltı veya yemek, ilave sıcak ve soğuk içecekler ile ilave hafif ara yemeği. Bir veya daha fazla gece konaklama gerektiğinde, otelde veya uygun bir konaklama tesisinde konaklama. Havaalanı ve konaklama yeri arasındaki ulaşım, Süre kısıtlaması olmaksızın iki telefon görüşmesi, faks ve e posta mesajı olanaklarından yararlanma hakkınız var.

UÇUŞUNUZ İPTAL EDİLDİYSE…

Uçuşu iptal edilen yolcular iptalden haberdar ise; yolcuya bilet ücretinin iadesi ve seyahat başlangıç noktasına ücretsiz götürülmesi, Son varış yerine güzergah değişikliği sağlanması, uygun göreceği daha sonraki bir tarihte, benzer taşıma şartları altında güzergâh değişikliğinin yapılması, seçeneklerinden biri sağlanır.

İPTAL EDİLEN UÇUŞ SİZE BİLDİRİLMEMİŞSE…

Yolcular, planlanan hareket zamanından en az iki hafta öncesinde iptalden haberdar edilmedikleri takdirde; planlanan hareket zamanından iki hafta ila yedi gün öncesinde iptalden haberdar edilmedikleri; kendilerine planlanan hareket saatinden en fazla iki saat önce kalkışlarına ve son varış yerlerine planlanan varış saatinden en fazla dört saat sonra ulaşmalarına olanak veren güzergâh değişikliği teklif edilmediği sürece tazminat hakkınız var.

GÜZERGÂH DEĞİŞİKLİĞİ DURUMUNDA…

Planlanan hareket saatinden yedi günden kısa zaman öncesinde iptalden haberdar edilmedikleri ve planlanan hareket saatinden en fazla bir saat önce ayrılmalarına ve son varış yerlerine planlanan varış saatinden en fazla iki saat sonra ulaşmalarına olanak veren güzergâh değişikliği teklif edilmediği sürece tazminat hakkınız var.

EĞER SİZE İPTAL BİLGİSİ VERİLMİŞSE AMA SİZ GÖRMEMİŞSENİZ…

Havayolu şirketi, yolcular iptalden haberdar edildiklerinde, uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi kendilerine olası alternatif ulaşım yolları hakkında da bilgi vermek zorunda. Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi, tüm tedbirleri almasına rağmen olağanüstü hallerin iptale neden olduğunu kanıtlayabildiği takdirde, tazminat ödemekten kurtulur. Yolcu iletişim bilgisinin, hava taşıma işletmesince talep edilmesine karşın hava taşıma işletmesine verilmemesi veya yanlış verilmesi durumunda hava yolu bu sorumluluktan kurtuluyor. Yani yaşanan kriz tamamen sizin kabahatiniz.

UÇUŞUNUZ ERTELENİRSE VEYA GECİKİRSE…

Uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi uçuşun, planlanan hareket saatinden itibaren gerektiğinden fazla bekletildiğinde, yolculara İkram ve Haberleşme Haklarını teklif etmek zorunda.

Tehir en az beş saat olduğunda, yolcu, bilet ücretinin iadesini ve seyahatinin başlangıç noktasına ücretsiz götürülmesini isteme hakkına sahip.

BUSİNESS’TAN ALDIĞIN BİLETLE EKONOMİYE OTURTULURSAN…

Yolcu, biletin satın alındığı hizmet sınıfından daha alt bir hizmet sınıfına yerleştirilirse, 1500 kilometre veya daha kısa uçuşlar için, Bilet ücretleri arasındaki farkın iadesine ilave olarak, bilet ücretinin yüzde 30’u yolcuya ödenir. 1500 ile kilometre arası uçuşlar için, Bilet ücretleri arasındaki farkın iadesine ila - ve olarak, bilet ücretinin yüzde 50’si yolcuya ödenir. 3500 kilometreden daha uzun uçuşlar için, Bilet ücretleri arasındaki farkın ia - desine ilave olarak, bilet ücretinin yüzde 75’i yolcuya ödenir.

HERHANGİ BİR AKSİLİK DURUMUNDA…

Uçağa kabul edilmeme, iptal ve her türlü tehir söz konusu olduğunda; hareket kabiliyeti kısıtlı kişiler ve refakatçileri ile tek başına seyahat eden çocuklar ihtiyaçlarının karşılanması sırasında özel ilgi gösterilme ve en kısa zamanda hizmet alma hakkına sahiptir. Hava taşıma işletmesi, uçağa kabul edilmeme, iptal ve en az iki saatlik bir tehirden etkilenen her yolcuya, tazminat ve yardım kurallarını belirleyen yazılı bir bildirim sunmakla yükümlüdür. Yolcuların söz konusu hakları hiçbir şekilde sınırlanamaz. Yolcu haklarına aykırı davranılması halinde, yolcuların kanun yollarına başvuru hakkı saklıdır.