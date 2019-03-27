taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.41475
Euro
6.1865
Altın
1318.38
Borsa
95632.25
Gram Altın
229.026

Yabancı basında günün manşetleri

İngiliz Parlamentosu'nda Muhafazakar Parti milletvekillerinin Theresa May'in istifasına yönelik yükselen sesleri, dış basının ana gündem konusu oldu.

Haber Merkezi | 27.03.2019 - 12:48..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

 

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

Venezuela'da dün ikinci dalgası başlayan ve hâlâ devam eden elektrik kesintisi nedeniyle ülkedeki tüm kamu ve özel sektör faaliyetleri durdurularak, eğitim-öğretime 24 saat ara verilmesi, WSJ’ın manşetindeydi. Trump’ın 2016 seçimlerinde Rusya’yla iş birliği yaptığına ilişkin iddiaların soruşturularak delil yetersizliğinden aklandığı Mueller soruşturmasının raporlarının kamuya sunulacak olması, gazetenin gündeminde öne çıkan diğer bir konu oldu.

Yabancı basında günün manşetleri

 

ABD – THE NEW YORK TIMES

Afrika'nın güneydoğusundaki Mozambik'te yaşanan kasırga felaketinin ardından gün geçtikçe ağırlaşan bilanço, NYT’ın ana sayfasından verildi. ABD Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu oluşturan Demokratların, “Halkın Yasası” adını verdikleri yasa hazırlığı ve Rusya davası sonrasında ABD Başkanı Trump’ın skandallarıyla 45 yıl sonra ilk defa yazılı başkanlık kurallarını hiçe saymasına dair bir analiz de, gazetenin manşetten verdiği diğer başlıklardandı.

Yabancı basında günün manşetleri

 

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

İngiltere Başbakanı Theresa May’in, Brexit planını Parlamento’ya kabul ettirmesinin karşılığında milletvekilleri tarafından talep edilen istifası, Guardian’ın manşet konusuydu.

Yabancı basında günün manşetleri

 

İNGİLTERE – THE DAILY TELEGRAPH

Milletvekillerinin Theresa May’in istifasını bugün sunmasını beklediklerine ilişkin açıklamalar, İngiliz gazetenin gündemindeydi.

Yabancı basında günün manşetleri

 

ALMANYA – DIE TAGESZEITUNG

Avrupa Parlamentosu’nun online telif haklarını düzenleyen yeni yasayı onaylamasının ardından yapılan yeni yasanın bilgi özgürlüğünü kısatlayacağı ve büyük şirketlere fayda sağlayacağı eleştirileri, Alman gazetenin ana sayfasında yer aldı.

Yabancı basında günün manşetleri

 

ALMANYA – DIE WELT

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ticaret savaşları çıkarma, anlaşmaları bozma ve ittifakları sarsmasına karşılık niteliğinde, bir Avrupa turu gerçekleştirmesi, Alman gazetenin manşetindeydi.

Yabancı basında günün manşetleri

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Demet Özdemir'den göbek şov

Demet Özdemir'den göbek şov

64
Emax Araştırma'ya göre iki ilde Saadet oyları

Emax Araştırma'ya göre iki ilde Saadet oyları

163
Londra'daki swap piyasası zor duruma düştü

Londra'daki swap piyasası zor duruma düştü

151
PKK'nın yönetici 4 ismine operasyon

PKK'nın yönetici 4 ismine operasyon

256
BBP'li Serkan Yüksel özür diledi

BBP'li Serkan Yüksel özür diledi

202
Kandil'deki operasyonda vurulan teröristler

Kandil'deki operasyonda vurulan teröristler

235
9 hemşire aynı anda bebek bekliyor

9 hemşire aynı anda bebek bekliyor

83
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir