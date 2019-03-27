Yabancı basında günün manşetleri

ABD – THE WALL STREET JOURNAL

Venezuela'da dün ikinci dalgası başlayan ve hâlâ devam eden elektrik kesintisi nedeniyle ülkedeki tüm kamu ve özel sektör faaliyetleri durdurularak, eğitim-öğretime 24 saat ara verilmesi, WSJ’ın manşetindeydi. Trump’ın 2016 seçimlerinde Rusya’yla iş birliği yaptığına ilişkin iddiaların soruşturularak delil yetersizliğinden aklandığı Mueller soruşturmasının raporlarının kamuya sunulacak olması, gazetenin gündeminde öne çıkan diğer bir konu oldu.

ABD – THE NEW YORK TIMES

Afrika'nın güneydoğusundaki Mozambik'te yaşanan kasırga felaketinin ardından gün geçtikçe ağırlaşan bilanço, NYT’ın ana sayfasından verildi. ABD Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu oluşturan Demokratların, “Halkın Yasası” adını verdikleri yasa hazırlığı ve Rusya davası sonrasında ABD Başkanı Trump’ın skandallarıyla 45 yıl sonra ilk defa yazılı başkanlık kurallarını hiçe saymasına dair bir analiz de, gazetenin manşetten verdiği diğer başlıklardandı.

İNGİLTERE – THE GUARDIAN

İngiltere Başbakanı Theresa May’in, Brexit planını Parlamento’ya kabul ettirmesinin karşılığında milletvekilleri tarafından talep edilen istifası, Guardian’ın manşet konusuydu.

İNGİLTERE – THE DAILY TELEGRAPH

Milletvekillerinin Theresa May’in istifasını bugün sunmasını beklediklerine ilişkin açıklamalar, İngiliz gazetenin gündemindeydi.

ALMANYA – DIE TAGESZEITUNG

Avrupa Parlamentosu’nun online telif haklarını düzenleyen yeni yasayı onaylamasının ardından yapılan yeni yasanın bilgi özgürlüğünü kısatlayacağı ve büyük şirketlere fayda sağlayacağı eleştirileri, Alman gazetenin ana sayfasında yer aldı.

ALMANYA – DIE WELT

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, ABD Başkanı Donald Trump'ın, ticaret savaşları çıkarma, anlaşmaları bozma ve ittifakları sarsmasına karşılık niteliğinde, bir Avrupa turu gerçekleştirmesi, Alman gazetenin manşetindeydi.