taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9134
Euro
7.5237
Altın
1722.23
Borsa
96259.5
Gram Altın
383.058
Bitcoin
47993.62

1177 liralık ücret desteğinden yararlananlar GSS'li sayılacak

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanlarımızın sigorta primleri İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak." dedi.

AA |
  1. Haberler
  2. Ekonomi
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

1177 liralık ücret desteğinden yararlananlar GSS'li sayılacak

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüse karşı ekonomik önlemler içeren düzenlemeyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk, nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanların Genel Sağlık Sigortalı (GSS) sayılacağını bildirdi.

Selçuk, açıklamasında bu çalışanların sigorta primlerinin İşsizlik Fonu'ndan karşılanacağını belirterek, "Böylece, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri sağlık hizmetlerinden faydalanacak." bilgisini verdi.

ÇALIŞMA HAYATINDA YENİ DÜZENLEME

Selçuk, yazılı açıklamasında, koronavirüs salgınına karşı ekonomik önlemler içeren kanun teklifinde çalışma hayatını yakından ilgilendiren konuların yer aldığını kaydetti.

1177 liralık ücret desteğinden yararlananlar GSS'li sayılacak

Düzenlemeyle, ücretsiz izne ayrılan ve Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanamayan çalışanlar ile 15 Mart sonrasında iş sözleşmesi feshedilen işçilere ücretsiz izinde bulundukları veya işsiz kaldıkları süre kadar aylık 1177 lira gelir desteği sağlayacaklarını bildiren Selçuk, şunları kaydetti:

1177 LİRALIK GELİR DESTEĞİ

"Buna ek olarak emekçilerimize bir iyi haber daha vermek istiyorum. Nakdi ücret desteğinden yararlanan çalışanlarımız, GSS'li sayılacak ve sigorta primleri İşsizlik Fonu'ndan karşılanacak. Böylece, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları aile bireyleri sağlık hizmetlerinden faydalanacak."

Bakan Selçuk, koronavirüs salgını nedeniyle kurumsal bakıma ihtiyacı olan yaşlı ve engelliler için "gelir ölçütü" ve "ağır engellilik" şartının geçici olarak kaldırıldığını duyurdu.

İlginizi Çekebilir
Fahiş fiyat koyan ve stok yapana ağır cezalar
Piyasada fahiş fiyattan mal ve hizmet satanlar ile stokçuluk yapanlara 100 bin lira ile 500 bin lira arasında para cezasını öngören kanun teklifi, TBMM'den geçti.
Virüse karşı yeni ekonomik önlemler TBMM'den geçti
İşten çıkarmalar üç ay süreyle yasaklanırken, ücretsiz izne çıkan işçilere de günlük ödeme yapılacak.
IMF: Koronavirüs salgını küresel piyasalara 'darbe' indirdi
IMF tarafından, dünyayı saran koronavirüs salgınının küresel ekonomiye olan etkilerinin değerlendirildiği bir rapor yayınlandı.
Ticaret Bakanlığı, vatandaşları 'kredi kartı dolandırıcılığına' karşı uyardı
Ticaret Bakanlığı, banka, resmi kurum ya da e-Devlet logosunu taklit ederek, açtıkları sahte hesaplardan özellikle kredi kartı iadesi vaadinde bulunanlara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü
Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü
346
Maske ve sosyal mesafenin hayati önemini anlatan şema
Maske ve sosyal mesafenin hayati önemini anlatan şema
54
Virüse karşı yeni ekonomik önlemler TBMM'den geçti
Virüse karşı yeni ekonomik önlemler TBMM'den geçti
121
Emniyet sosyal medya iddiasını yalanladı
Emniyet sosyal medya iddiasını yalanladı
52
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30 bini geçti
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 30 bini geçti
62
Fahiş fiyat koyan ve stok yapana ağır cezalar
Fahiş fiyat koyan ve stok yapana ağır cezalar
139
Koronavirüse rağmen İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı
Koronavirüse rağmen İstanbul'un göbeğinde fuhuş pazarlığı
47
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir