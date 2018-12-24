1 Ali Koç'a seslenen taraftara polis müdahale etti Fenerbahçe'nin Antalyaspor'la 0-0 berabere kaldığı mücadelenin ardından bir taraftar Ali Koç'a "Başkanım yine takım otobüsle mi dönecek?" diye seslendi. Taraftara polis müdahale etti.

2 Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti Yanardağda gerçekleşen patlamayla birlikte 3 saat içinde 130’u aşkın 4 şiddetinden büyük deprem kaydedildi.

3 Van'da okullar tatil Van'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı ilçelerde eğitime 1 gün ara verildi.

4 Ersun Yanal: Fenerbahçe'nin ruhu burayı kabul etmez Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada "Biz şeklen buradayız, ruhen değil. Ruhen olmadığımız bu yerde şeklen de olmayacağız." dedi.

5 Taksici aracında unutulan altınları polise götürdü Taksicilik yapan Erdal Altın, aracında unutulan 20 bin liralık altını polise teslim etti.

6 Trump: Suriye'nin inşasına Arabistan yardım edecek ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin yeniden inşasına yardım için gereken parayı, ABD'nin yerine Suudi Arabistan'ın ödemeyi kabul ettiğini belirtti.