İtalya’nın Sicilya Adası’nda bulunan Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti. Pazartesi günü yanardağda gerçekleşen patlamayla birlikte 3 saat içinde 130’u aşkın 4 şiddetinden büyük deprem kaydedildi.
PATLAMALARDA ARTIŞ BEKLENMİYOR
İtalya Ulusal Volkanoloji ve Jeofizik Kurumu (INGV), patlamaların artmasının beklenmediğini açıkladı. Yanardağ patlamasının ardından, Katanya Havalimanı bir süreliğine uçuş trafiğine kapatıldı. Daha sonra yeniden hava trafiğe açılan havalimanında, uçuşlar güvenlik nedeniyle saatte 4 seferle sınırlandırıldı.
Etna Yanardağı yeniden faaliyete geçti VİDEO