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Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında 6 terörist daha etkisiz hale getirildi.

AA | 25.07.2019 - 20:33..
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Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe

27 Mayıs’ta Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesine Pençe 1, 12 Temmuz’da da Pençe 2 harekatı başlatıldı.

TSK'nın Kandil'e düzenlediği Pençe 1 ve Pençe 2 harekatlarıyla PKK, ağır darbeler almaya devam ediyor.

ÖLDÜRÜLEN TERÖRİST SAYISI 84 OLDU

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekatında bugün 13 terörist etkisiz hale getirildi.  Böylece Irak'ın kuzeyindeki Pençe Harekatın'da öldürülen terörist sayısı 84 oldu.

TSK'nın düzenlediği operasyonlar başarıyla devam ediyor.

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe

Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe

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