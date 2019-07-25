Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ağır darbe

AYM, CHP’nin KHK’lar ile ilgili iptal başvurusu kararı

7 farklı suçtan aranan ve hakkında 30 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.K.U. (44) polis tarafından sahte kimlikle yakalandı

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S-400'lerin ortak üretimine yönelik görüşmeler sürüyor

Türkiye'nin Rusya ile yaptığı S-400 anlaşmanın bir parçası olan ortak üretim planlamasına ilişkin görüşmeler de devam ediyor.