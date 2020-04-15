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Sosyal mesafeye uyulmayan marketlere işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 35 bin 868 markette denetim yapıldığını açıkladı.

DHA |
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Sosyal mesafeye uyulmayan marketlere işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; polis ve jandarma ekipleri, dün koronavirüs salgını nedeniyle 81 ilde market ve süpermarketlere yönelik denetim yaptı.

Ülke genelinde 35 bin 868 market ve süpermarket kontrol edildi.

1183 İŞLETMECİ VE MÜŞTERİ HAKKINDA İŞLEM YAPILDI

Denetimlerde, 09.00-21.00 saatleri dışında hizmet veren, müşteri sayısı müşteriye doğrudan hizmet sunulan toplam alanın 10'da 1 alanından fazla olan, market içinde ve dışında sosyal mesafe kuralına uymayan 1183 iş yeri işletmecisine ve müşteriye Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK'nın ilgili maddesi uyarınca, adli ya da idari işlem uygulandı.

MARKETLERDE MÜŞTERİ SAYISINA DÜZENLEME

İçişleri Bakanlığı, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında 24 Mart tarihinde 81 il valiliğine genelge göndermiş ve genelge ile marketlerin çalışma saati ve marketlerdeki alışveriş yapan müşteri sayısı düzenlenmişti.

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