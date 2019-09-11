11'inci kattan düşen 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Ekonomik sıkıntıları olduğu öğrenilen 45 yaşlarındaki R.Ç. kendisini ateşe verdi. Olaya ekipler hemen müdahale etti.

Prof. Dr. Vahdettin Engin'in Galatasaray Lisesi'ne müdür olarak atanması, sarı-kırmızılı camiayı ayağa kaldırmıştı. Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, konuyla ilgili son gelişmeleri aktardı.

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Stephen King uyarlaması IT (O): Bölüm2 oyuncuları, favori King kitaplarını seçti

Hepsi birer Stephen King hayranı olan IT (O): Bölüm2 oyuncuları, kitabın ve filmin başladığı Derry kasabasında verdikleri röportajda, favori King kitaplarını seçtiler…