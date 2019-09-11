11'inci kattan düşen 5 yaşındaki çocuk kurtarılamadı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'nde yaşayan Volkan-Yasemin Temel çiftinin 2 çocuğunun büyüğü olan 5 yaşındaki Nazende Temel, oyun oynadığı 11'inci kattaki evlerinin balkonundan beton zemine düştü.
Çığlık sesi üzerine dışarı koşan anne ve baba, kızlarını kanlar içinde buldu.
MİNİK BEDEN SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
İhbar üzerine gelen ambulansla özel hastaneye kaldırılan Nazende Temel, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Küçük kız, Hunat Camisi'nde bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.