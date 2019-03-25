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12 birinciliği bulunan İngiliz yarış atı, icralık oldu

Osmangazi Hipodromu'nda bulunan 7 yaşındaki 'Mademoıselle' isimli İngiliz atı, sahibinin borcu nedeniyle 7'nci İcra Müdürlüğü tarafından satışa çıkarıldı.

DHA | 25.03.2019 - 16:53..
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'Mademoıselle' isimli İngiliz atına, İstanbul'da bulunan sahibinin borçları nedeniyle haciz işlemi uygulandı.

81 YARIŞA KATILDI

2014 yılından bu yana hipodromlarda 81 yarışa katılan ve 12 kez birinci olan 'Mademoıselle', bugüne kadar derece aldığı yarışlardan sahibine 717 bin 480 TL kazandırdı.

70 bin lira muhammen bedel belirlenen 'Mademoıselle' isimli yarış atına talip olanlar, değerin yarısı olan 35 bin lira ve satış masrafları ile birlikte 38 bin lira yatıracak. İstanbul'daki İcra Müdürlüğünden gelen talimat üzerine yapılacak açık artırmada en yüksek fiyatı veren atın yeni sahibi olacak.
12 birinciliği bulunan İngiliz yarış atı, icralık oldu

12 birinciliği bulunan İngiliz yarış atı, icralık oldu

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