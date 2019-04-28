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12 Eylül döneminde Mamak cezaevi komutanı Raci Tetik öldü

Darbe döneminde cezaevi komutanı olarak yaptığı işkencelerle anılan Raci Tetik 88 yaşında öldü.

Haber Merkezi | 28.04.2019 - 13:13..
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İstanbul'da TSK Çamlıca Özel Bakım Merkezinde uzun yıllardır kalan işkenceci Albay Raci Tetik, 26 Nisan’da akşam saatlerinde öldü.

ASKERİ TÖREN YAPILACAK

Yarın İstanbul Selimiye Camii'nde öğle namazının ardından Tetik için askeri tören yapılacak. Daha sonra Tuzla Şifa Mezarlığında toprağa verilecek.

4 YIL CEZAEVİNİ YÖNETTİ

Tokat'ın Erbaa ilçesinde, 1931 yılında doğan Tetik, Temmuz 1980'de Mamak Askeri Cezaevi Komutanı olarak atandı. 12 Eylül darbesiyle birlikte cezaevini 4 yıl yönetti.

12 Eylül döneminde Mamak cezaevi komutanı Raci Tetik öldü

İLHAN ERDOST CEZAEVİNDE ÖLDÜRÜLDÜ

12 Eylül darbesinin ardından ağabeyi Muzaffer Erdost ile gözaltına alınan yayımcı İlhan Erdost, 7 Kasım 1980'de Mamak Cezaevinde dövülerek öldürüldü. Cezaevine girişten koğuşuna götürülene kadar 4 jandarma er tarafından defalarca darbedilen İlhan Erdost, bu sırada "Artık dövmeyin, sabah kızlarımı öpmeden çıktım" demişti.

MUHSİN YAZICIOĞLU C-5'TE İŞKENCE GÖRDÜ

Ankara Mamak Askeri Cezaevi’ne getirilen dönemin Ülkü Ocakları Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, adına “C-5” denilen işkencehanede gördüğü işkence 13 Şubat 1981 tarihli “ilk muayene” kaydında, “dirseklerinde yara, parmaklarında yanık izleri ve idrarında kan” tespit edildi bilgisiyle yer alıyordu.

12 Eylül döneminde Mamak cezaevi komutanı Raci Tetik öldü

İŞKENCE İLE ÖLEN ÜLKÜCÜLER

Dönemin ülkücülerinden Hasan Alemlioğlu, Bekir Bağ ve Hüseyin Kurumahmutoğlu Ankara Mamak Askeri Cezaevi’nde işkence sonucu hayatını kaybedenler arasındaydı.

Anayasanın geçici 15. maddesinin kaldırılmasından sonra 12 Eylül döneminde yapılan işkencelere ilişkin açılan soruşturmanın bir ayağını da Mamak Askeri Cezaevi oluşturdu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 20 Şubat 2013'te talimatla Raci Tetik'in ifadesini aldı.

“Cezaevinde görev yaptığım sürede Askeri Cezaevi Yönetmeliğinin gereklerini yerine getirdim, disiplini sağladım” diyen Tetik, görevi süresince cezaevine 31 bin tutuklunun girip çıktığını, kimseye işkence yapmadığını, personeline işkence yapılması talimatı vermediğini iddia etti.

O dönemde emrinde yüzlerce personel olduğuna işaret eden Tetik, hepsinin tek tek ne yaptıklarını bilemeyeceğini söyledi. Savcılık, soruşturma sonucunda 30 yıllık zaman aşımı süresi dolduğu gerekçesiyle Tetik hakkında takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı.

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