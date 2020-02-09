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Elazığ'da enkaz altındaki kedi, 12 gün sonra kurtarıldı

24 Ocak'ta yaşanan Elazığ depreminin ardından, AFAD gönüllüleri tarafından 12 gün sonra enkaz altında bulunan kedinin tedavi altına alındığı, duygusal bir paylaşımla duyuruldu.

İHA | 09.02.2020 - 07:35..
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Elazığ'da enkaz altındaki kedi, 12 gün sonra kurtarıldı

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremde enkaz altında kalan bir kedinin 12 gün sonra AFAD gönüllüleri tarafından kurtarıldığı belirtildi. Kurtarılan kedinin önce İl AFAD’a götürüldüğü ardından da Elazığ Belediyesine durumun bildirildiği kaydedildi.

Belediyesi Hayvan Hastanesinden gelen görevlilere teslim edilen kedinin tedavi süresinin devam ettiği aktarılırken, AFAD tarafından video eşliğinde duygusal bir paylaşım yapıldı.

"SOKAK HAYVANLARI, İNSANLARA EMANETTİR"

Paylaşımda depremden 12 gün sonra enkaz alanında AFAD gönüllüleri tarafından bir kedi bulunup getirildiğini ifade eden AFAD personeli Doğuş Ok, “Kediyi bulan gönüllülerimiz hiçbir şey yemediğini, içmediğini çok hasta olduğunu ve gözlerinde akıntı olduğunu söylediler. Biz kedinin durumunu görüp hemen belediyemize haber verdik. Sağolsun belediyemizden veteriner arkadaşlar kediyi alıp barınma merkezine getirdiler. Bize göre sokakta yaşayan hayvanlar, bizim için emanettir ve biz emanetlerimize sahip çıkıyoruz. Doğal afetlerde sadece insanlar değil, bu emanetlerimiz de zarar görmekte. AFAD olarak hem insanlarımızın hem de sokakta yaşayan emanetlerimizin güvencesi biziz” dedi.

12 gün sonra enkazdan kurtarılan kedi için duygusal paylaşım -1

"DOĞAL AFETLERDE 'SESSİZ DOSTLARIN' HAYATI DA ÖNEMLİ"

Kedinin hastaneye geldiğinde aç, susuz ve üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini tespit ettiklerini dile getiren Belediye Hayvan Hastanesi Veterineri Kübra Yazgan, “Hemen tedavisine başladık. Tedavisi bitene kadar bizimle burada barınacak. Doğal afetlerde insan hayatı ne kadar önemliyse, sessiz dostlarımız için de bu süreç çok önemli. Elimizden geleni fazlasıyla yerine getirip sağlığına kavuşmalarını sağlamaya çaba göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

12 gün sonra enkazdan kurtarılan kedi için duygusal paylaşım -2

12 gün sonra enkazdan kurtarılan kedi için duygusal paylaşım -3

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