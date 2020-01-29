12 gündür kayıp sanılıyordu, cezaevinde çıktı

Antalya'nın Alanya ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki evinden 17 Ocak sabahı çıkan 23 yaşındaki M.K., bir daha geri dönmedi.
Ailesi, yaptığı aramalardan sonuç alamayınca polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.
İSTEMEDİĞİ İÇİN AİLESİNE HABER VERİLMEDİ
Yapılan araştırmalar sonunda M.K.'nin 'mala zarar verme' suçundan gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı ortaya çıktı. Yetkililer, 18 yaşından büyük bir kişi cezaevine girdiğinde, kişinin istememesi halinde ailesine haber verilmediğini bildirdi.