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12 gündür kayıp sanılıyordu, cezaevinde çıktı

Antalya'da ailesinin kayıp başvurusu üzerine 12 gündür aranan şüphelinin, 'mala zarar verme' suçundan tutuklanarak, cezaevine konulduğu ortaya çıktı.

DHA | 29.01.2020 - 15:33..
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Antalya'nın Alanya ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki evinden 17 Ocak sabahı çıkan 23 yaşındaki M.K., bir daha geri dönmedi.

Ailesi, yaptığı aramalardan sonuç alamayınca polis ve jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

12 gündür kayıp sanılıyordu, cezaevinde çıktı

İSTEMEDİĞİ İÇİN AİLESİNE HABER VERİLMEDİ

Yapılan araştırmalar sonunda M.K.'nin 'mala zarar verme' suçundan gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı ortaya çıktı. Yetkililer, 18 yaşından büyük bir kişi cezaevine girdiğinde, kişinin istememesi halinde ailesine haber verilmediğini bildirdi.

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