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Gümrükte oluşan teknik arıza, tır kuyruğuna sebep oldu

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Elazığ'da kiralar iki katına çıktı

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Telefon ve profesyonel makinelerde megapiksel karmaşası

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1 Galatasaray'da Onyekuru ve Andone takımla çalıştı Galatasaray, Kayserispor maçının hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı. Henry Onyekuru ve Florin Andone de antrenmanda yer aldı.

2 Süleymaniye, Küçükpazar ve Tahtakale üçgeni İstanbul'da bazı köşeler yıkık dökük yapılarına ve çaresizliklerle kuşatılmış olmalarına rağmen ayakta kalma savaşı verir. Bu semtleri tanıdıkça, yaşanmışlıklarının size güç kattığını görürsünüz.

3 Meclis'e KPSS puanıyla eleman alımı olacak Meclis idari teşkilatı kadrolarında çalışmak üzere aşçı, bahçıvan, bulaşıkçı, çay ocakçı, garson, hizmetli, pastacı, memur ve görsel tasarımcı kadrolarında çalışmak üzere 197 personel alınacak.

4 Hamaney: Yüzyılın Anlaşması asla gerçekleşmeyecek Trump tarafından açıklanan sözde Yüzyılın Anlaşması'nı Hamaney, şeytani ve kötü olarak nitelendirdi.

5 Kosovalı liderden Kürdistan açıklaması:Bağımsız olmalılar YPG'ye sempati duyduğunu söyleyen Kosovalı Lider Lirije Kajtazi, "Kürdistan’ın bağımsız olmasını umut ediyorum" dedi.

6 12 gündür kayıp sanılıyordu, cezaevinde çıktı Antalya'da ailesinin kayıp başvurusu üzerine 12 gündür aranan şüphelinin, 'mala zarar verme' suçundan tutuklanarak, cezaevine konulduğu ortaya çıktı.