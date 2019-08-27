12 ışık yılı uzaklıkta bulunan 3 öte gezegen keşfedildi

Güneş dışı gezegen anlamına gelen öte gezegenler, Güneş Sistemi'nin dışında ve başka bir yıldızın yörüngesinde bulunan gezegenlere deniyor. Şimdiye kadar birçok öte gezegen keşfeden bilim insanları bunlara 3 farklı öte gezegen daha ekledi.

Araştırmacılar, Avrupa Güney Gözlemevi'nin (ESO) Şili'deki La Silla yerleşkesinde yer alan 3,6 metrelik teleskobu kullanarak Dünya'nın kütlesinin 1,4 ila 1,8 katı 3 kayalık öte gezegen ortaya çıkardı.

12 IŞIK YILI UZAKTALAR

Araştırmada, düşük kütleli cüce bir yıldızın yörüngesinde bulunan Dünya'ya 12 ışık yılı uzaklıktaki öte gezegenlerin, bir turu 3 ila 13 günde tamamladığı belirtildi.

İspanya'nın Barcelona kentindeki Uzay Bilimleri Enstitüsünden araştırmanın yazarlarından Ignasi Ribas, bu keşfin kayalık öte gezegenlerle ilgili bilgi sahibi olma açısından önemli olduğunu ifade etti.

Araştırmanın sonuçları, "Monthly Notices of the Royal Astronomical Society" dergisinde yayımlandı.

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