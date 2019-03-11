12 öğrencisini otomobiline aldı, soruşturma başlatıldı

Karaman'daki bir ortaokulda beden eğitimi öğretmeni olan Y.S., etkinlik kapsamındaki çalışma için stadyuma gidecek öğrencilerini, otomobiline bindirdi.

GÜLÜCÜK EMOJİLİ PAYLAŞTI

İddiaya göre, Y.S., 3'ü bagajda olmak üzere 12 öğrencisini, otomobiliyle tek seferde çalışma için stadyuma götürdü. Öğretmen, tehlikeli yolculuğun fotoğrafını da Facebook'taki sayfasında, "Beden eğitim öğretmenlerinin arabası hep böyle" mesajı ve gülücük emojisiyle birlikte paylaştı.

TEPKİ YORUMLARINA "MECBURUZ" CEVABI

Fotoğrafa yorum yapanlardan bazıları, öğrencilerin can güvenliği açısından bu duruma tepki gösterirken; bazıları ise bu durumu 'öğretmenin fedakârlığı' diye nitelendirip takdir etti. Y.S., tepki yorumlarına, ''Doğru güvenlik yok hocam ama mecbur kalıyoruz." diye cevap verdi.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Karaman Valiliği, öğretmen Y.S. hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 okul müdürü ve 1 müfettişin inceleme yaptığı öğrenildi.

"ESPRİ OLSUN DİYE PAYLAŞTIM"

Öğretmen Y.S., soruşturma kapsamında verdiği savunmasında, öğrencileri iki seferde taşıdığını, fotoğrafı da espri amacıyla çekip, sosyal medyada paylaştığını söyledi. Emniyet Müdürlüğü'nün de Y.S. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan işlem başlatacağı belirtildi.