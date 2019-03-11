taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.441
Euro
6.119
Altın
1294.975
Borsa
101371.8
Gram Altın
226.668

12 öğrencisini otomobiline aldı, soruşturma başlatıldı

Karaman'da, 3'ü bagajda olmak üzere 12 öğrencisini, otomobiliyle tek seferde etkinlik kapsamındaki çalışma için stadyuma götüren beden eğitimi öğretmeni hakkında soruşturma açıldı.

DHA | 11.03.2019 - 13:51..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Karaman'daki bir ortaokulda beden eğitimi öğretmeni olan Y.S., etkinlik kapsamındaki çalışma için stadyuma gidecek öğrencilerini, otomobiline bindirdi.

12 öğrencisini otomobiline aldı, soruşturma başlatıldı

GÜLÜCÜK EMOJİLİ PAYLAŞTI

İddiaya göre, Y.S., 3'ü bagajda olmak üzere 12 öğrencisini, otomobiliyle tek seferde çalışma için stadyuma götürdü. Öğretmen, tehlikeli yolculuğun fotoğrafını da Facebook'taki sayfasında, "Beden eğitim öğretmenlerinin arabası hep böyle" mesajı ve gülücük emojisiyle birlikte paylaştı.

TEPKİ YORUMLARINA "MECBURUZ" CEVABI

Fotoğrafa yorum yapanlardan bazıları, öğrencilerin can güvenliği açısından bu duruma tepki gösterirken; bazıları ise bu durumu 'öğretmenin fedakârlığı' diye nitelendirip takdir etti. Y.S., tepki yorumlarına, ''Doğru güvenlik yok hocam ama mecbur kalıyoruz." diye cevap verdi.

VALİLİK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Karaman Valiliği, öğretmen Y.S. hakkında soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında 2 okul müdürü ve 1 müfettişin inceleme yaptığı öğrenildi.

"ESPRİ OLSUN DİYE PAYLAŞTIM"

Öğretmen Y.S., soruşturma kapsamında verdiği savunmasında, öğrencileri iki seferde taşıdığını, fotoğrafı da espri amacıyla çekip, sosyal medyada paylaştığını söyledi. Emniyet Müdürlüğü'nün de Y.S. hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek' suçundan işlem başlatacağı belirtildi.

12 öğrencisini otomobiline aldı, soruşturma başlatıldı

12 öğrencisini otomobiline aldı, soruşturma başlatıldı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ezanı ıslıklayanlara protesto yürüyüşü gerçekleşti

Ezanı ıslıklayanlara protesto yürüyüşü gerçekleşti

197
Medel ile Quaresma arasında tansiyon yükseldi

Medel ile Quaresma arasında tansiyon yükseldi

34
Deniz Çakır'ın dizisi erken final yapıyor

Deniz Çakır'ın dizisi erken final yapıyor

96
Karius oyundan çıkmak istedi

Karius oyundan çıkmak istedi

24
Sıfır gümrük ile 200 bin ton patates ithal edilebilecek

Sıfır gümrük ile 200 bin ton patates ithal edilebilecek

419
CHP'li vekil PKK'lıların oylarına talip oldu

CHP'li vekil PKK'lıların oylarına talip oldu

175
THY yolcuları uyardı: Büyük taşınma 6 Nisan'da

THY yolcuları uyardı: Büyük taşınma 6 Nisan'da

82
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir