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Gemlik'te 12 saat sonra denizde canlı bulundu

Kurşunlu açıklarında bozulan yattan atlayan 3 kişiden biri, saatler süren drone destekli çalışma sonucu kurtarılabildi.

İHA | 10.06.2019 - 08:36..
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Gemlik Kurşunlu Limanı'ndan şahsi tekneleriyle denize açılan 10 kişi, akıntıya kapıldı.

Savrulma sonrasında kıyıya yüzmek isteyen Yaman S., Serdar S., ve Natalie S., tekneden atlamalarından sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu.

AKINTIYA KAPILAN GEMİDEN ATLAYIP KAYBOLDULAR

İçinde çocuklar da bulunan 10 kişi, akşam saatlerinde Kurşunlu Marina’dan denize açıldı. Hava nuhalefeti nedeniyle Gemport açıklarına savrulan tekne, bir süre çalıştırılmadı. Savrulma sonrasında kıyıya yüzmek isteyen Yaman S., Serdar S., ve Natalie S., tekneden atlamalarından sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. Bir süre sonra tekneyi çalıştıran vatandaşlar, Gemlik Kurşunlu Marina’ya gelerek emniyet güçlerini aradılar. Tekneden kurtulan 7 isim, Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı'nda olayla alakalı ifade verdi.

Gemlik'te 12 saat sonra denizde canlı bulundu ViDEO

Gemlik'te 12 saat sonra denizde canlı bulundu

DRONE İLE SABAHA KADAR ARANDILAR

Akşam 20.00 itibarıyla, Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı ve Gemlik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince drone destekli arama başlatıldı. Mudanya Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da yer aldığı arama çalışmaları, sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti.

Gemlik'te 12 saat sonra denizde canlı bulundu

12 SAAT SONRA CANLI BULUNDU

Mudanya Sahil Güvenlik ekipleri, olaydan tam 12 saat sonra Yaman Ş.’yi Kurşunlu açıklarında denizde yüzerken buldu. Tekneye alınan Yaman Ş., kıyıya getirilerek 112 ekiplerine teslim edildi. İlk kontrolleri ambulansta yapılan Yaman Ş.,  hastaneye kaldırıldı. Kaybolan Serdar S. İle Natalie S.’nin halen arandığı bildirildi.

Gemlik'te 12 saat sonra denizde canlı bulundu

Gemlik'te 12 saat sonra denizde canlı bulundu

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