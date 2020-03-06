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12 saatte tırmandığı Erciyes'ten kayarak 15 dakikada indi

Dağcılık ve kayak sporuyla ilgilenen yüksek lisans öğrencisi Mehmet Fatih Ersoy, 12 saatte tırmandığı Erciyes Dağı zirvesinde, İdlib şehitleri için bayrak açtı.

AA | 06.03.2020 - 14:32..
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Kayseri'de, 6 yıldır kayak ve dağcılık sporuyla ilgilenen 27 yaşındaki Mehmet Fatih Ersoy, bir arkadaşıyla birlikte Erciyes Dağı'na tırmandı.

Ersoy, 12 saat süren tırmanışına Tekir bölgesinden gece yarısı başladı.

12 SAATTE TIRMANDI 15 DAKİKADA GERİ İNDİ

2 bin 900 rakımlı Çobanini kamp alanında geceyi geçiren Ersoy, sabaha karşı tekrar tırmanmaya başladı. 12 saat sonra zirveye ulaşan Ersoy, bir süre dinlendikten sonra snowbordla kayarak 15 dakikada Tekir bölgesine geldi.

Öte yandan, tırmanışını anlatan Ersoy, gece kamp kurdukları yerde yoğun tipi olduğunu ve geceyi çok zor şartlar altında geçirdiklerini söyledi.

12 saatte tırmandığı Erciyes'ten kayarak 15 dakikada indi

"BU SEFER ÇOK DAHA FAZLA ZORLANDIM"

Daha önce de zirve tırmanışı yaptığı belirten Ersoy, "Bu sefer çok daha fazla zorlandım. Arkadaşım 3 bin 500 metreden sonra gelemedi, dönmek zorunda kaldı. Ben de dönmeyi düşündüm ancak zirveye ulaşmanın zevkini daha önce tattığım için dönmedim." diye konuştu.

12 saatte tırmandığı Erciyes'ten kayarak 15 dakikada indi

"İBLİB'DE ŞEHİT OLAN ASKERLERİMİZ İÇİN ZİRVEDE BAYRAK AÇTIM"

Tırmanışını Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısında şehit olan askerlere adadığını belirten Ersoy, "Ülkemiz Suriye'de ulusal güvenliği için bir mücadele içerisinde. Bu mücadele esnasında ne yazık ki şehitler veriyoruz. Ben de tırmanışımı İdlib'de şehit olan askerlerimize adadım. Zirvede onlar için bayrak açtım. Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Ben de elimden geldiği kadar askerimize destek vermek istiyorum." dedi.

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