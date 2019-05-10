12 ve 13 yaşlarındaki amca çocukları boğuldu

2011 yılında Dünya Üniversiteler Kış Oyunları için yaptırılan Kayakla Atlama Kuleleri'nin tesislerinde görevli güvenlik personeli devriye gezerken, kayakla atlama kuleleri için suni kar yapmakta kullanılan göletin yüzeyinde bir çocuk cesediyle karşılaştı.

KALP MASAJI İLE DÖNDÜRÜLEMEDİ

Güvenlik görevlisi, durumu hemen polise bildirdi. Olay yerine 112, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tel örgüleri kırarak gölete girdiği belirlenen hareketsiz haldeki çocuk, itfaiye ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. 112 ekipleri tarafından kalp masajı yapılan çocuk, hayata döndürülemedi.

SU ALTI EKİPLERİ İKİNCİ CESEDİ BULDU

Göletin kıyısında iki çocuğa ait kıyafet olduğunun fark edilmesi üzerine AFAD'a bağlı su altı ve su üstü arama ekipleri, gölette arama yaptı. Ekipler, yaklaşık 10 dakika süren arama çalışmaları sonucu ikinci çocuğun da cansız bedenini sudan çıkardı.

ORTAOKUL ÖĞRENCİSİ AMCA ÇOCUKLARI

'Havuza girmek yasaktır' yazısına rağmen gölete giren çocukların, ortaokul öğrencisi amca olan çocukları Furkan Karagöl (12) ve Recep Karagöl (13) oldukları tespit edildi.

AİLE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olay yerine gelen Recep Karagöl'ün babası Metin Karagöl, oğlunun ve yeğeninin cesedini teşhis etti. Acılı baba, gözyaşlarına boğuldu. Çocukların cansız bedenleri, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.